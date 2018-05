Heidenheim #Reportertausch (5): Wo einst der Kinderwagen rollte

Heidenheim / Sabine Christofzik

Mit Erwin Bachmann als Führer hat sich die HZ-Tauschreporterin an Orte ihrer Kindheit in Heidenheim begeben. Diesmal am Steuer eines Autos.

Das kann doch nicht sein. So schnell wachsen Bäume in Heidenheim? Der Standpunkt des Fotografen ist schon bald herausgefunden. Allerdings: Wollte man ihn heute einnehmen, müsste man eine Hausmauer mit dem Hintern einreißen.

Mit meinem Kinderfoto-Album dorthin zu gehen, wo man auf den Bildern etwas von Heidenheimer (und Giengener) Stadtansichten erkennt und sie mit denen von heute zu vergleichen - das war mein Plan, seit ich mir für den Reportertausch den Einsatzort Heidenheim ausgesucht hatte. Wer wäre ein besserer Führer für eine Reporterin auf den Spuren ihrer frühen Kindheit in der Stadt, als HZ-Urgestein Erwin Bachmann?

Kennt sich in Heidenheim aus wie Wenige: Erwin Bachmann. © Foto: Sabine Christofzik

Jetzt haben wir also die Pauluskirche, in der ich Anfang Dezember 1966 getauft wurde, fast einmal umrundet und rätseln immer noch, welche Bäume die auf dem 1968 entstandenen Foto sind. Die meisten der Schattenspender, die jetzt die Kirche einrahmen, sehen so aus, als seien viel mehr als 50 Jahre ins Land gegangen, was ihren Aufwuchs angeht. Der Kran rechts im Bild dürfte zur Baustelle des neuen Rathauses gehört haben, merkt der Heidenheim-Kenner an.

Der Platz, um die Pauluskirche aus dieser Distanz aufzunehmen, fehlt jetzt. © Foto: Sabine Christofzik

Wie sieht das Wohnhaus aus?

Am gespanntesten war ich, wie das damalige Wohnhaus in der Felsenstraße 61 nun aussieht. Konkrete Erinnerungen daran gibt es keine. Meine Eltern (und die Oma) sind dort weggezogen, als ich zweieinhalb Jahre alt war. Ob die Schaufenster im Erdgeschoss schon drin waren, als wir Ende der 70er-Jahre auf dem Rückweg von einem Schwarzwald- oder Allgäu-Urlaub mal in Heidenheim vorbeigeschaut haben? Keine Ahnung. Die Erwachsenen in der Familie jedenfalls meinten seinerzeit, dass sich in der Umgebung schon sehr viel gewandelt habe.

Briefkasten-Nostalgie in der Felsenstraße. © Foto: Sabine Christofzik

Wo könnte er gewesen sein, mein Lieblingplatz bei den Ausflügen im Sportwagen (die Benutzung des Begriffs „Buggy“ lag noch in weiter Ferne)? Zu den Hühnern hätte ich immer gewollt, wurde mir oft erzählt. Nur - es ist weit und breit keine größere, eingezäunte Grünfläche zu sehen. „Doch, das ist gut möglich, dass es nicht allzu weit weg war“, sagt Erwin Bachmann. Er deutet die Straße hinunter. „Da haben die Häuserreihen zu dieser Zeit nämlich aufgehört“. Ich schätze, dass er eine Entfernung von 50 bis 75 Metern meint.

Die Briefkästen sind noch da

Ansonsten sind bei Hausnummer 61 die Bauten der kleinen Reifen-Werkstatt, in der mein Vater gearbeitet hat, noch gut zu erkennen. Die Briefkästen dürften die selben sein wie vor 50 Jahren und die Metalltür, vor der auf dem alten Bild der Kinderwagen steht, ist nun einfarbig gestrichen.

Haus und Laden (?) - auch Erwin Bachmann kann nicht auf Anhieb sagen, was dort zuletzt drin war - sehen auf den ersten Blick unbelebt aus. Aber ein Pkw parkt auf dem Hof. Hinter den Glasscheiben bleichen künstliche Büsche in Töpfen in der Sonne aus. Vor den Werkstatt-Toren ist die freie Fläche asphaltiert. Die auf fast allen alten Bildern erkennbaren Motoröl-Tropfen schlummern unter der Versiegelung.

Als fototechnisch nicht so ergiebig erweist sich ein Besuch der Wege unterhalb des Schlosses. Es gibt unter anderem ein Bild, auf dem ich, zur Sicherheit festgehalten vom Papa, auf einem Felsbrocken stehe. Durch unbelaubte Baumkronen ist die Weststadt zu erkennen.

Wir finden einen einigermaßen markanten Stein. Die Perspektive würde auch passen. Seltsam ist nur, dass der Hang auf dem er sich befindet, eine andere Form hat. Vielleicht ist es doch nicht der richtige.

Wipp-Tiere über altem Becken

Die Reportertauschwoche hat mich auch nach Giengen geführt, zu Gabi Fröscher, die mir das Spätzleschaben vom Brett gezeigt hat (die Geschichte wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht).

Ist es doch der Heidenheimer Bahnhof gewesen und nicht der Giengener? © Foto: Sabine Christofzik

Eines meiner Lieblingsbilder im Album ist „Zwei Ladys mit Hut wollen verreisen“. Welche Häuserzeile hinter der Dampflok verborgen liegt, kann man nicht sehen. Insofern war bei der Wahl des Standpunkts für das „Heute“-Foto am Giengener Bahnhof Raten angesagt. Und dann kommen beim Platzieren der Fotos auf dem Seiten-Layout die Zweifel. Meine Mutter hat stets gesagt, dass das Bild in Giengen entstanden ist. Dann dürfte aber eigentlich kein Hügel zu sehen sein...

Das alte Planschbecken im Bergbad ist heute ein Spiel-Areal © Foto: Sabine Christofzik

Gleich zwei Seiten im Album sind gefüllt mit der Dokumentation eines Besuchs im Giengener Freibad, dem damals ersten in der Region. Zu diesem Fototermin begleitet mich Bernd Fröscher. Fast hätten wir uns darauf geeinigt, dass die Kinder-Plansch-Landschaft aus Edelstahl der Platz für das Vergleichsbild ist. Die Entfernung zu den Buchenhecken im Hintergrund passt aber nicht.

Die guten alten Seelöwen

Des Rätsel Lösung ist der jetzige Spielplatz. Unter dem Gummigranulatbelag schaut an den Rändern stellenweise noch himmelblaue Farbe hervor. Seit 1994 gibt es das Kinderbecken an dieser Stelle nicht mehr, informiert später Schwimmmeister Matthias Banzhaf. Er hebt die schützende Hülle von den zwei Keramik-Seelöwen, die damals als Springbrunnen im Becken standen. Und tatsächlich, auf einem der alten Fotos sind sie abgebildet.

Gern wäre ich noch an einige Orte mehr in die Vergangenheit zurückgereist. Doch auf dieser Zeitungsseite muss auch noch etwas anderes Platz haben.