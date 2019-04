Die Stadt ist an vielen Stellen bemüht, Wirtschaft und Handel zu unterstützen und neue Betriebe in Heidenheim anzusiedeln.

Digitalisierung ist auch bei der Stadtverwaltung das wichtigste Schlagwort, wenn es um die Wirtschaftsförderung geht. Zuständig dafür ist Georg Würffel, der dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung über seine Aktivitäten berichtete. Demzufolge sieht sich die Stadt in der Pflicht, geeignete Strukturen zu schaffen, die Unternehmen in der Region dabei unterstützen, die digitale Transformation gewinnbringend zu nutzen.

Die Bemühungen sind sehr vielfältig. Unter anderem bieten die Wirtschaftsförderer Investoren und Unternehmen zahlreiche Hilfestellungen bei der Ansiedlung und versuchen, Werbung für den Standort Heidenheim zu machen.

Insbesondere bei jungen Unternehmen und Gründern spielt das eine wesentliche Rolle. Dabei geht es auch um die Erstellung von Businessplänen, Fördermöglichkeiten und die Vermittlung von Kontakten. Viel Hilfestellung finden insbesondere Gründer auch im Technologiezentrum.

Zentrum auf dem WCM-Areal

Dass die hiesige Start-up-Szene einiges zu bieten hat, wurde bei der ersten „Make Ostwürttemberg“-Messe im September deutlich. Gerade für diese Tüftler und Erfinder will die Stadt noch mehr tun. Zentrum der Digitalisierung soll dabei das ehemalige WCM-Areal werden. „Wir wollen eine Renaissance der Schmelzofenvorstadt“, sagte Johannes Schenck, der ebenfalls im Bereich der Wirtschaftsförderung arbeitet.

Hier nämlich soll das Digitalisierungszentrum entstehen, das im sogenannten Techno-Lab untergebracht sein wird, das eine Weiterentwicklung des Technologiezentrums sein soll. Geplant ist, hier eine Anlaufstelle für Co-Working anzubieten, mit kompletter Infrastruktur, technischer Ausstattung und Konferenzräumen. Diese Ausstattung sollen Erfinder und Tüftler nutzen können, um ihre Ideen umzusetzen. Durch die Nähe zur Dualen Hochschule setzt man auch darauf, dass das Techno-Lab für die Studenten zu einem attraktiven Ort wird.

Auch für den Handel aktiv

Doch nicht nur für Kreative und Firmengründer sind die Wirtschaftsförderer aktiv, sie kümmern sich auch um den Handel. Etwa beim Etablieren der Online-Plattform heidenheimerleben.de, auf der ein erlebnisbezogener Onlineshop der Heidenheimer Gewerbetreibenden aufgebaut werden soll. Ansprechpartner ist Würffel auch, wenn es darum geht, die Situation in der Fußgängerzone zu verbessern, Leerstände zu verhindern und Veranstaltungen zu organisieren und zu koordinieren.

„Die Wirtschaftsförderung ist eine Herausforderung und in sehr vielen Bereichen tätig“, sagte OB Bernhard Ilg. Die Bemühungen seien sehr erfolgreich, das beweise nicht zuletzt die Tatsache, dass es sehr viel Interesse vonseiten der Gründer gebe, Räumlichkeiten nutzen zu dürfen. Der Fraktionschef der SPD im Gemeinderat, Rudi Neidlein, sagte, die Verantwortlichen hätten bei vielen Neuerungen wie etwa der „Make Ostwürttemberg“ Mut bewiesen. „Nicht jedes Projekt kann ein Schlager werden, aber wichtig ist, dass man es versucht.“

Ulrich Grath, Vorsitzender der Freie-Wähler-Fraktion, lobte die Bemühungen der Stadt, der Wirtschaft zu helfen und Gründer zu unterstützen: „In diesem Segment hat Heidenheim in der Region die Nase vorn.“ Auch von der Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Petra Saretz, gab es Zustimmung zu den Erfolgen der Wirtschaftsförderung.