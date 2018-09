Heidenheim Wird die Karl-Rau-Halle doch saniert?

Heidenheim / Silja Kummer

Nachdem erst bei der Klausurtagungs des Gemeinderats über einen Neubau gesprochen wurde, hat die Stadt jetzt einen Antrag auf Bundesmittel zur Sanierung der alten Sporthalle gestellt.

Die Karl-Rau-Halle in der Weststadt ist gleichzeitig eine der wichtigsten Sportstätten der Stadt und ein Sorgenkind. Keine Lüftung, nicht barrierefrei, energetisch fragwürdig und ungenügend, was die Größe des Spielfelds betrifft: Die Mängelliste ist lang.

Das Bauwerk, das zusammen mit der Westschule am 16. Januar 1960 eingeweiht wurde, ist stark sanierungsbedürftig. Jetzt erhofft sich die Stadt Heidenheim, diese Aufgabe mit Hilfe von Bundesmitteln angehen zu können: Im Eilverfahren hat die Stadtverwaltung einen Antrag auf Förderung aus einem Bundesprogramm gestellt.

Von den geschätzten Kosten von 6,7 Millionen Euro würde der Bund 45 Prozent, also ca. 3,015 Millionen Euro übernehmen. Der Gemeinderat hat diesem Antrag und der dann geplanten Sanierung am Donnerstag zugestimmt.

Kein Geld für einen Neubau

Bei der Klausurtagung des Gemeinderats vor den Sommerferien wurde auch eine multifunktionale Großsporthalle ins Gespräch gebracht, für die ein Standort im Katzental anvisiert wurde. Allein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in absehbarer Zeit finanzieren können“, so Oberbürgermeister Bernhard Ilg in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag.

Am 1. August kam dann überraschend der Projektaufruf des Bundes, der insgesamt 100 Millionen Euro für die Städte und Gemeinden zur Verfügung stellt. Daraufhin habe das Hochbauamt alles andere zur Seite gelegt, um den Antrag fristgerecht zum 31. August stellen zu können, so OB Ilg. Die letzte Frist für einen Beschluss des Gemeinderats war der 20.September - just der Tag der Sitzung in Heidenheim, weshalb der Beschluss sofort nach der Abstimmung, die einstimmig ausfiel, elektronisch übermittelt wurde.

Die Karl-Rau-Halle, so beschrieb es Rosemarie Croonen vom Geschäftsbereichsleiterin Bildung, Sport und Bäder, sei zu nahezu 100 Prozent ausgelastet. Mit samt ihrer Infrastruktur und den drei enthaltenen Sporthallen sei sie nicht so einfach ersetzbar. Das Hochbauamt habe festgestellt, dass die Bausubstanz sanierungsfähig sei. Von den veranschlagten Gesamtkosten von 6,7 Millionen Euro würden 2,2 Millionen, als rund ein Drittel, auf die energetische Sanierung entfallen. Dafür verspreche man sich, 40 Prozent der Energiekosten einzusparen.

Auf die Sanitärräume würden saniert

In der Sanierung inbegriffen wäre außerdem die Erneuerung der Bausubstanz inklusive neuer Sanitärräume, der Einbau eines Aufzugs im Eingangsbereich für einen barrierefreien Zugang, die Sanierung von Cateringbereich und Foyer sowie eine Vergrößerung der Haupthalle auf die erforderlichen DIN-Maße, vor allem für den Handballsport.

„Weil alles so schnell gehen musste, gab es noch keine Abstimmung mit den Vereinen“, berichtete Croonen. Gespräche sollen aber folgen, falls die Stadt im Dezember in das Bundesprogramm aufgenommen wird. Falls diese nicht geschieht, wird der Gemeinderat die Hallenfrage noch einmal neu beraten.

Uwe Wiedmann (CDU) begrüßte es, dass der Bund die Notwendigkeiten in den Kommunen erkannt habe. Das Bundesprogramm sei eine tolle Chance für die Stadt und die Vereine. „Sonst sehe ich eigentlich keine finanzielle Chance für die Sanierung“, so Wiedmann.

Rudi Neidlein (SPD) zeigte sich überrascht von der Bewerbung. Er fragte, was mit möglichen Mehrkosten geschehe. Diese, so OB Ilg, müsste die Stadt dann alleine finanzieren.

„Es würde uns ein Stein vom Herzen fallen, wenn wir eine Problembaustelle weniger hätten“, sagte Michael Sautter (Grüne). Wenn es mit dem Bundesprogramm nicht klappen sollte, mahnte er dazu, langsam zu tun. „Von den Grünen gibt es keine Zustimmung für eine neue Halle“, so Sautter. Ulrich Grath (Freie Wähler) freute sich über die mögliche Sanierung, die schon immer „ein Wunsch des Sports und der Freien Wähler“ gewesen sei.

Norbert Fandrich (Die Linke) wollte wissen, wie die Stadtverwaltung die Chance der Bewerbung einschätzt. Das könne er wirklich nicht beurteilen, meinte der Oberbürgermeister. „Ich hoffe einfach, dass die Dringlichkeit des Projekts in Berlin deutlich wird“, so Ilg.

Giengen und Sontheim/Brenz: Noch zwei Mitbewerber aus dem Landkreis

Mit dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ fördert das Bundesbauministerium die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur.

Die Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro stehen für die Förderung von Projekten mit besonderer regionaler oder überregionaler Bedeutung zur Verfügung, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Integration in der Kommune wichtig sind.

Aus dem Landkreis bewerben sich auch die Gemeinde Sontheim/Brenz für die Sanierung der Hermann-Eberhardt-Halle und die Stadt Giengen, wo man das Hallenbad im Untergeschoss der Walter-Schmid-Halle sanieren will.