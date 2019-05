Leserbrief zur Kolumne „So gesehen“ (“Appelle nützen nichts“, HZ vom 18. Mai)

Angefangen beim ausgespuckten Kaugummi oder der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe bis zum Müllberg am Grillplatz oder im Wald – wir haben ein Problem. Ein großes sogar. Zumindest diejenigen unter uns, die es gern sauber und ordentlich haben.

Hinzu kommt der Ärger über falsch entsorgten Müll. Spätestens seit Einführung des Dualen Systems mit dem Label „Der grüne Punkt“ und dem vor 40 Jahren von der Bundesregierung eingeführten Umweltzeichen „Der Blaue Engel“, sind alle Konsumenten mit der Problematik konfrontiert worden.

Das Kreisabfallwirtschaftsamt und die Presse informieren regelmäßig, was mit dem Müll zu geschehen hat, der zu Hause anfällt. Graue Tonne, braune Tonne, Papiertonne, gelber Sack! Ja, es ist nicht einfach. Und wenn dann noch immer vom Handel angeblich verrottbare Kunststofftüten für den Bio-Müll angeboten werden, erleichtert das nicht die Mülltrennung. Es soll wohl tatsächlich so sein, dass diese grünen Tüten auch mal verrotten. Aber erstens schädigen sie die Sortieranlage im Kompostwerk und zweitens dauert die Zersetzung viel länger, als die des Bio-Mülls. Also muss im Kompostwerk nachsortiert werden, oder wir finden die Plastikreste im Kompost wieder, der gern zur Aufbesserung der Böden im Garten und in der Landwirtschaft Verwendung findet.

Gisela Paschen, Heidenheim