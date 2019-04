Wilhelmstraße wird zeitweise halbseitig gesperrt.

Kommende Woche wird die Fahrbahn der Wilhelmstraße ausgebessert. Von Montag, 15. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 17. April, ist sie deshalb jeweils zwischen 8 und 16 Uhr halbseitig gesperrt. Betroffen sind mehrere Abschnitte zwischen den Kreuzungen Teck-/Daimlerstraße und Steinheimer-/Gutenbergstraße. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Außer Betrieb sind die Ampeln bei der AOK, an der Einmündung Am Sägwerk und an der Gutenbergstraße.