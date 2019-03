Im Gemeinderat entbrannte erneut eine Diskussion über den Flächenverbrauch für das neue Gewerbegebiet bei Königsbronn, an dem sich auch Heidenheim beteiligt. Die Grünen, aber auch OB Bernhard Ilg nahmen kein Blatt vor den Mund.

Zeiss will seinen Standort vergrößern. Gegenüber dem großen SMT-Werk zwischen Königsbronn und Oberkochen soll eine rund 16 Hektar große Fläche für diese Erweiterung bereitgestellt werden, die derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird.

Im Sommer vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass die Gemeinde Königsbronn die Stadt Heidenheim als Partner für die Gründung und Erschließung eines interkommunalen Gewerbegebiets möchte. Ende des Jahres kam dann noch Oberkochen mit ins Boot.

Die drei Kommunen wollen einen gemeinsamen Zweckverband gründen, um das Gelände zu kaufen, zu erschließen und als Gewerbegebiet vorzubereiten.

War am Anfang des Prozesses noch ein kleines Geheimnis darum gemacht worden, wer hier bauen will, so erklärte Zeiss schon recht bald offiziell, Interesse daran zu haben, sich hier anzusiedeln.

Heftige Diskussion im Gemeinderat

In der jüngsten Sitzung des Heidenheimer Gemeinderats am Dienstag sollte das Gremium der Gründung des Zweckverbands und dem Beitritt der Stadt zustimmen. Doch so ganz ohne Debatte wollten das die Grünen nicht durchgehen lassen und es entspann sich eine in Teilen sehr hitzig geführte Diskussion da­rüber, ob der Erhalt der Natur oder die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Brenztal wichtiger sei.

Stefani Schall-Uhl sprach sich namens der Grünen-Fraktion vehement gegen das Gewerbegebiet und eine Heidenheimer Beteiligung aus: „Das ist die völlige Vernichtung einer riesigen, wichtigen Fläche.“ Sie erklärte, das Gewerbe solle sich auf die Innenentwicklung konzentrieren und nicht permanent neue Flächen fordern. Auch DKP-Stadtrat Reinhard Püschel erklärte, er sei dagegen, Natur zu zerstören.

Diese Argumentation allerdings wollten die Mitglieder anderer Fraktionen nicht so stehen lassen. „Sie wollen, dass kein Wald wegkommt, aber auch keine Wiese, wo soll sich Gewerbe denn dann ansiedeln?“, echauffierte sich SPD-Fraktionschef Rudi Neidlein. „Ich verstehe euch einfach nicht“, wandte er sich an die Grünen, „die Menschen in der Region brauchen Arbeitsplätze.“

Auch Norbert Fandrich (Linke) betonte, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen wichtig sei. „Wer die Energiewende will, der braucht auch die Technologie dazu, und die wird von Zeiss hergestellt“, sagt der Fraktionschef der Freien Wähler, Ulrich Grath.

Michael Sautter, Fraktionschef der Grünen, konterte, dass die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen immer in Verbindung mit Landschaftsverbrauch gestellt werde. „Heidenheim will hiermit erstmals außerhalb der eigenen Gemarkung ein Gewerbegebiet entwickeln. Eigentlich wollten wir Königsbronn nur beistehen, aber nachdem jetzt Oberkochen dabei ist, sollten wir uns zurückziehen“, so Sautter.

Nie dagewesenes Zukunftsprojekt

Diese Aussage brachte wiederum OB Bernhard Ilg auf: „Es ist fatal, wenn Sie nicht erkennen, dass wir es hier mit einem nie da gewesenen Zukunftsprojekt zu tun haben“, sagte er an Sautter gewandt.

Zeiss sei zweifellos eines der Unternehmen mit den größten Perspektiven in der gesamten Region. „Die Erweiterung ist eine logische Erweiterung für das Unternehmen und sichert den Standort und damit die Zukunft.“

Auch aus Zeiss-Sicht fordere die Erweiterung ein großes raumplanerisches Denken, das Verkehrsflüsse, Energie und Wohnen beinhalte. „Wem hilft es, wenn wir die Natur schützen, aber die Region keine Zukunft hat?“, so Ilg.

Und Neidlein ergänzte: „Wenn es 1000 n. Chr. schon Grüne gegeben hätte, hätten wir heute kein Schloss Hellenstein.“

Ralf Willuth (Freie Wähler) sagte, dass es keinen vernünftigen Grund gebe, sich gegen das Gewerbegebiet zu stellen, „denn die Zukunft unserer Kinder wird nicht im Ackerbau liegen.“

OB Ilg verliert die Geduld

Auf Schall-Uhls Einwand hin, dass niemand wisse, ob auf dem Areal wirklich Zeiss bauen werde, verlor der OB endgültig die Geduld: „Wollen Sie etwa unterstellen, dass die Bürgermeister ihre Gremien vorsätzlich belügen?“ Den Grünen, so Ilg, seien die Menschen „völlig wurst“, Hauptsache an der Ideologie werde festgehalten.

Nach mehr als halbstündiger Debatte stimmte der Gemeinderat gegen die Stimmen der Grünen und Püschels mehrheitlich dem Beitritt zum Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet zu.

