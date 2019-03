Heidenheim Wie viel Platz braucht die Schule?

Heidenheim / Karin Fuchs

Die Arthur-Hartmann-Sonderschule auf dem Rauhbuch soll erweitert werden.

Der Landkreis hat für die Förderschulen einen regionalen Schulentwicklungsplan aufgestellt. Demnach ist die Pistoriusschule in Herbrechtingen künftig das Zentrum, zugeordnet ist die Arthur-Hartmann-Sprachheilschule sowie die Förderschule Buchfeldschule in Bolheim. Diese ist interimsweise in der Lindenbergschule untergebracht, soll aber an die Arthur-Hartmann-Schule ziehen. Dafür jedoch muss diese erweitert werden.

Wie weit dieser Masterplan Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrums (SBBZ) umgesetzt ist, darüber informierte Kreiskämmerer Roland Fuchs den Bildungs- und Sozialausschuss des Kreistags. Die Anträge beim Regierungspräsidium Stuttgart auf Fördergelder für Sanierung und Erweiterung seien gestellt. Gewartet werde ebenso noch auf die formale Genehmigung des SBBZ durch das Regierungspräsidiums. Dann erst kann der Schulleiter offiziell eingesetzt werden, der mit Dr. Daniel Budka, der momentan die Aufgabe kommissarisch innehat, feststeht.

Raumbedarf wird im Moment ermittelt

Momentan werde ermittelt, wie groß der Flächenbedarf für die Schule ist, wenn neben der erwarteten steigenden Schülerzahl auch die die Förderschule in Bolheim an Heidenheimer Standort untergebracht werden soll. Vor der Sommerpause, so Fuchs, soll dem Gremium ein erster Grundsatzbeschluss für die Erweiterung vorgelegt werden. Vier Jahre ist die Schule in Bolheim angemietet mit der Option auf Verlängerung, erläuterte Roland Fuchs auf Nachfrage von Dr. Stephan Bauer (CDU). „Wir arbeiten unter zeitlichem Druck, mit der Erweiterung der Arthur-Hartmann-Schule fertig zu werden.“

Schule für Kranke am Klinikum

Unter dem Dach des SBBZ ist auch die Schule für Kranke, deren Räumlichkeiten am Klinikum Heidenheim derzeit neu gestaltet werden. Roland Fuchs stellte ein Einweihung für Ende April in Aussicht.