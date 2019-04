Nachhaltige Ernährung beginnt schon beim Einkauf im Supermarkt

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde – doch wie landet sie auf unserem Teller? Einen Vortrag zu diesem Thema hält Ernährungswissenschaftlerin und Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Heidenheim Johanna Böll beim nächsten Frauenstühst im ökoumenischen Gemeindezentrum Mittelrain. Dabei beleuchtet sie verschiedene Aspekte der nachhaltigen Ernährung, die damit anfängt, was im Einkaufskorb landet. Das Frauenfrühstück findet am Donnerstag, 11. April, von 9 bis 11 Uhr statt.