Im Kunstmuseum sind ab Freitag, 5. April, ausgewählte Fotografien von Hans-Christian Schink zu sehen. Damit erzählt er kontrastreiche Geschichten von historischer und moderner Infrastruktur.

Rom. Es sind nichts weiter als drei Buchstaben, doch einmal ausgesprochen, bewirkt dieses klitzekleine und doch so mächtige Wort sofort, dass vor dem geistigen Auge eine Abfolge schöner Erinnerungen auftaucht: Sonnenschein, urige Pizzerien, Eisdielen, der Petersdom, das Kolosseum, Fresken und Espresso. Tippt man die drei Buchstaben in die Tastatur, spuckt Google Milliarden von Bildern aus; und so gesehen ist es eigentlich kein Wunder, dass sich ein Fotograf da fragen muss: Was um alles in der Welt soll all diesen Motiven noch hinzugefügt werden?

Hans-Christian Schink hat sich dieselbe Frage gestellt. Und er hatte zum Glück ein Jahr Zeit, um für sich eine Antwort zu finden: die Aqua Claudia. Dieses Aquädukt, eine antike römische Wasserleitung, hat er in Form einer Fotoserie in 37 Arbeiten festgehalten und stellt hiervon nun einige im kleinen Wechselausstellungssaal des Heidenheimer Kunstmuseums aus.

Ein Jahr in Italien

Der Fotograf aus Erfurt, für den bei näherer Betrachtung seiner Werke die Bezeichnung Fotokünstler vielleicht die passendere wäre, hat 2014 in der „Villa Massimo“ gelebt – jener Kultureinrichtung in Rom, deren Stipendium als eine der wichtigsten Auszeichnungen Deutschlands für Künstler der Bildenden Kunst, Literatur, Musik und Architektur gilt. „Mich hat an der Fotoserie von Hans-Christian Schink vor allem das Konzept überzeugt, bei dem Historisches mit der gegenwärtigen Nutzung zusammenprallt – es wird eine Geschichte erzählt“, sagt Dr. René Hirner, Leiter des Kunstmuseums. Beispielhaft werde hier gezeigt, wie Fotografie funktionieren könne: Der Betrachter erkennt etwas, das ansonsten nur schwer wahrnehmbar ist, erst durch das Festhalten im Foto.

„Hans-Christian Schink hat eine ganz eigene Arbeitsweise“, sagt Hirner über den Künstler. Dazu zählt vor allem seine sehr sachliche Herangehensweise. Der Künstler hat für die Aufnahmen der Aqua Claudia das Morgenlicht zwischen 5 und 6 Uhr gewählt; alle Motive erscheinen dadurch in einem neutralen Licht.

„Ich habe die Fotos nicht bearbeitet. Ich bin extra zu so früher Stunde an die Aufnahmeorte, damit ich sie aus dem Alltagsbetrieb herausnehmen kann – normalerweise sind das ja unglaublich belebte Plätze“, so Schink. Menschen jedoch sind auf seinen Aufnahmen nicht zu sehen. Dass er bezüglich der Bildkomposition eine klare Haltung hat, wird schnell deutlich: Das Motiv muss von vornherein klar sein; dafür fährt er gerne auch mehrmals an einen Ort. So lange, bis alle Gegebenheiten stimmen. Das Foto selbst entsteht bei ihm im Moment der Aufnahme – nicht hinterher am Rechner, wo das Rohmaterial zigmal bearbeitet werden kann. Analogfotografie? Schink nickt. „Ganz klassisch: Stativ, große Kamera, schwarzes Tuch.“

Andere Farbintensität

Obwohl der Künstler 1961 geboren ist und aus der Becher-Schule stammt, hat er doch eine ganz andere Biografie. „Meine Faszination für den nach oben offen wirkenden, hellen Himmel geht auf Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert zurück“, erklärt er. Die damaligen Silberbilder auf Glasplatten hatten eine ganz andere Farbintensität, und was zu früheren Zeiten technisch einfach nicht anders möglich war, will Schink in seiner Fotografie heute absichtlich wieder hervorrufen.

Er selbst hat mit einer Schwarz-Weiß-Kleinbildkamera angefangen – „damals in der DDR gab es gar nichts anderes“. Erst während seiner Studienzeit von 1986 bis 1991 in Leipzig wendet er sich dem Großformat zu. Womit wir schon bei der zweiten Serie wären, die im Kunstmuseum ausgestellt wird – beziehungsweise einem Teil davon: Einige wenige Motive seiner Reihe „Verkehrsprojekte“ werden im hinteren Teil des kleinen Saales gezeigt. Pfeiler großer Betonbrücken, mitten im Thüringer Wald, reihen sich neben eine neu entstehende Autobahn oder die Peenebrücke der A 20 bei Jarmen. „Es geht darum, wie sich die Landschaft durch diese Projekte, mit denen die Infrastruktur Ostdeutschlands nach der Einheit auf das gleiche Niveau wie im Westen gehoben werden sollte, verändert hat“, so Schink.

Auch hier spielt die sachliche Fotografie wieder eine große Rolle, auch im Hinblick auf Schinks eigene Geschichte. „In der DDR hatten wir als Familie gar kein Auto. Von Erfurt bis zur Ostsee brauchten wir acht Stunden, heute geht das in der Hälfte der Zeit. Da ist die Frage, welche Position ich einnehme: Natürlich profitiere ich auch davon. Ich kann also nicht nur mit dem moralischen Zeigefinger deuten – und ich möchte mit meinen Fotografien auch gar nicht urteilen.“

Die Brückenpfeiler der A 71 im Schwarzbachtal mögen auf den ersten Blick unscheinbar wirken, und doch hat Schink damit etwas festgehalten, was den meisten Fußgängern entgehen dürfte: „Es geht nicht darum, dass moderne Infrastruktur die Natur überlagert. Vielmehr sind es zwei unterschiedliche Kulturlandschaften, denn sowohl die Straße, als auch der Thüringer Wald als Forst sind von Menschenhand gemacht.“ Menschen sind zwar auch hier nirgends zu sehen, dennoch sind ihre Aktivitäten in den Bildern stets präsent. „Und große Kunst ist es doch, wenn aus einem so banal erscheinenden Motiv eine umso interessantere Fotografie entsteht“, meint Hirner.