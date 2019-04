Mädchen schnupperten auch in diesem Jahr am Girls’ Day wieder in die Berufswelt. Zahlreiche Betriebe, Firmen und weitere Institutionen beteiligten sich.

Bei Mädchen ist die Hemmschwelle oft noch groß, sich für technische Studiengänge wie Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik oder Wirtschaftsinformatik überhaupt zu bewerben. Deshalb bot die DHBW Heidenheim am Girls‘ Day an, einen Tag in diese Studiengänge zu schnuppern.

Diesmal probierten sich 30 Mädchen ab der 8. Klasse in den technischen Studiengängen aus. Sie stellten selbst Seife aus Naturstoffen her und bekamen Einblicke ins CAD- und CIM-Labor, wo Bauteile konstruiert und mit Robotern gefertigt werden. Die Schülerinnen druckten im FabLab mit dem 3D-Drucker und arbeiteten mit dem Laser-Schneide- und Graviergerät.

Darüber hinaus informierten sie sich beim Girl-Talk über das duale Studium an der DHBW. „Die Mädchen hatten viel Spaß, und es ist uns gelungen, viele von ihnen für die technischen Studiengänge zu interessieren“, fasst Studienberaterin Joanna Wirth den Tag zusammen. Für alle Mädchen, die wissen möchten, wie Hard- und Software funktionieren, veranstaltet die MINT-Akademie der DHBW Heidenheim vom 23. bis 26. April 2019 das einwöchige MINT-Camp. Mitmachen können alle Mädchen ab der 10. Klasse. Bewerbungen sind möglich bis Dienstag, 2. April 2019, mittels Formular, das unter www.heidenheim.dhbw.de/mint-akademie zu finden ist.

„Girls‘ Day auch im Bundestag“

Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier nahm die Unterkochener Schülerin Pia Grosser am Girls‘ Day im Deutschen Bundestag in Berlin teil. Jährlich ermöglicht die SPD-Bundestagsfraktion 50 Mädchen, die parlamentarische Arbeit kennenzulernen und sie erleben zu lassen, wie der Bundestag funktioniert. Eine Idee des Girls’ Day ist es auchMädchen und jungen Frauen Einblicke in typische Männerberufe

zu geben, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. „Es ist höchste Zeit für fifty-fifty in den Parlamenten. Mit 30,9 Prozent ist der Anteil weiblicher Mandatsträgerinnen im Bundestag so niedrig wie zuletzt 1998“, erklärt Leni Breymaier. „Je früher Mädchen und junge Frauen sich interessieren und engagieren, umso besser.“ Während einer Führung durch den Deutschen Bundestag, die bereits am Anreisetag stattfand, hatten die Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland Gelegenheit, sich kennenzulernen. Am eigentlichen Girls’ Day bot das Programm ein gemeinsam Frühstück mit der Fraktions- und Parteivorsitzenden Andrea Nahles. Es folgten ein „World Café“ mit weiblichen Abgeordneten der SPDBundestagsfraktion. In einem Planspiel wurden die Vor- und Nachteile diskutiert, die das „Wählen ab 16“ mit sich bringt und zugleich Einblicke in den Gesetzgebungsprozess vermittelt.

„Ich kann diese spannende Erfahrung nur weiterempfehlen“, so Pia Grosser.

Technische Schule Heidenheim

67 Mädchen aus den Schulen der Stadt und des Landkreises Heidenheim/Aalen die Heid Tech besucht. An der Schule lösten sie unter der Anleitung von Fachlehrern theoretische und praktische Aufgaben in den Bereichen CAD/CAM, Pneumatik, Elektrotechnik, Kfz-Technik und Metalltechnik. Mädchen, Lehrer und teilweise auch Berufsschüler haben engagiert zusammengearbeitet, damit am Ende alles wie geplant klappte. Zur Belohnung durften die Mädchen ihre selbst hergestellten Werkstücke mit nach Hause nehmen. Seien es aus Blechen zusammengelötete Rosen, aus Holz im CAD selbst entworfene und später ausgeschnittene Osterhasen, geätzte Platinen mit LED-Blinkschaltung oder mit Druckluft angetriebene Modellautos mit eigenem Namenschild. Die jungen Damen erhielten zudem ein Zertifikat, das ihre Teilnahme bestätigt. Einige unter ihnen nahmen bereits zum wiederholten Mal das Angebot der HEID TECH wahr und haben fest vor, später diese Schule zu besuchen, um dort mehr über Technik zu lernen.

Girls‘Day bei Voith

Jahr für Jahr engagiert sich seit 2002 auch Voith beim Girls‘Day dafür, Mädchen für technische Ausbildungsberufe zu gewinnen. Diesmal erhielten rund 40 Schülerinnen der fünften bis achten Klasse Einblicke in die Berufe Zerspanungsmechanikerin, Mechatronikerin, Industriemechanikerin, Konstruktionsmechanikerin und Technische Produktdesignerin. Der Technologiekonzern möchte so langfristig den Beschäftigungsanteil von Frauen in den Bereichen Technik, IT und Naturwissenschaften erhöhen. „Durch unsere Beteiligung am Girls‘Day bieten wir weiblichen Jugendlichen die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von vermeintlich typischen Männerberufen zu machen“, sagt Konstanze Lichtenstein, Ausbilderin für Technisches Produktdesign bei Voith in Heidenheim. „Dabei gibt es gerade auch für junge Frauen vielfältige Berufschancen in unserer Branche.“

Im Voith Training Center versuchten sich die Mädchen mit Unterstützung

der Voith Auszubildenden etwa im Schweißen am digitalen Schweißsimulator. Zudem erstellten sie Bauteile mithilfe einer Software in 3D, produzierten Magnetkappen an einem 3D-Drucker und erlebten eine CNC-Fräsmaschine in Aktion. Im Elektrobereich bauten die Schülerinnen einen Schaltkreis auf und lernten ein mechatronisches System kennen, das Werkstücke befördert und durch eine speicherprogrmamierbare Steuerung automatisch abläuft. Als Erinnerung nahmen sie auf einer Drehmaschine gefertigte Einkaufswagenchips nach Hause.