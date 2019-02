Heidenheim Wer findet die schönsten Heidenheimer Perspektiven?

Heidenheim / Karin Fuchs

Anlässlich der Jubiläumsfeiern mit St. Pölten und Clichy gibt es einen Fotowettbewerb. Der Sieger reist in die französische Partnerstadt.

Phantasie ist gefragt: Das Partnerschaftskomitee und die Stadt Heidenheim suchen bei einem Fotowettbewerb außergewöhnliche und ausgefallene Fotos von Heidenheim. „Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, einzig der Bezug zu Heidenheim muss deutlich erkennbar sein“, sagt Bettina Kruse. Die Heidenheimer Tourismus-Fachfrau hat den Wettbewerb gemeinsam mit Elke Radenbach und Eva Enslin vom Partnerschaftskomitee konzipiert.

60 Jahre Clichy, 50 St.Pölten

Aus welchem Blickwinkel sehen Hobbyfotografen und ihr Heidenheim, wie kann man den Menschen im österreichischen St. Pölten und französischen Clichy am besten die deutsche Partnerstadt vermitteln? Das ist die zentrale Fragestellung.

Anlass sind zwei Jubiläen in Sachen Städtepartnerschaft in diesem Frühjahr: Seit 60 Jahren besteht die Verbindung Heidenheims mit Clichy, seit 50 Jahren mit St. Pölten. Zu den Feierlichkeiten vom 9. bis 12 Mai in Heidenheim werden Delegationen und etliche Gäste aus beiden Partnerstädten erwartet.

Bis dahin wird entschieden sein, wer das beste Heidenheim-Foto kreiert hat. Schirmherrin des Fotowettbewerbs ist Heidenheims Bürgermeister Simone Maiwald.

Sie ist auch Mitglied der Jury, die aus allen Einsendungen die besten 20 Fotos auswählt. Mitglieder der Jury sind Kunstmuseumsleiter Dr. René Hirner, Fotograf Oliver Vogel, HZ-Redakteurin Karin Fuchs und Jürgen Habmann, Leiter des Partnerschaftskomitees. Aus dieser Vorauswahl wiederum werden die drei besten Fotos in einem Bürger-Votum ermittelt. Das funktioniert so: Die Heidenheimer Zeitung zeigt die Fotos auf ihrer Internetseite www.hz.de. Dort kann dann jeder Interessierte seine Stimme für die besten Fotos abgeben. Für die drei Sieger werden Preise vergeben.

Die 20 Fotos bilden eine Ausstellung, die zuerst in Heidenheim in den Schloss Arkaden und später im Brenzpark und im kommenden Jahr in den beiden Partnerstädten präsentiert wird. Der Fotowettbewerb findet gleichzeitig auch in den beiden Partnerstädten statt. Die 20 besten Bilder von dort werden ebenfalls bei Ausstellung im Brenzpark zu sehen sein.

Die Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen aus dem Landkreis Heidenheim. Die Fotos dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Jeder Teilnehmer darf maximal vier Fotos einsenden. Das Foto muss ein Datei im jpg-Format sein.

Die Größe sollte 2 MB beziehungsweise 1920 mal 1080 Pixel nicht überschreiten.

Der Dateiname sollte den Namen des Fotografen beinhalten und deshalb so aussehen: Name‗Vorname‗Fototitel.jpg. Einsendeschluss ist der 25. März 2019.

Die Einsendeadresse lautet: Fotowettbewerb@heidenheim.de