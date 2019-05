Prof. Dr. Sven van Meegen will den Einfluss moderner digitaler Medien zu einem Schwerpunkt der Lehre und Forschung an seiner Fakultät Sozialwesen machen.

Wie sehr die DHBW in Heidenheim boomt, lässt sich auch an der Fakultät Sozialwesen sehen. 2010 waren 277 Studenten eingeschrieben, im laufenden Jahr sind es 628. Prof. Sven van Meegen, der vor wenigen Wochen für weitere sechs Jahre als Dekan bestätigt worden ist, kann für die Lehre nicht nur auf eine große Zahl Dozenten auf Honorarbasis bauen, erstmals kann er das volle Volumen bei den Professoren-Stellen ausschöpfen. Statt acht werden zehn hauptamtliche Lehrkräfte in den fünf Studienrichtungen der Sozialen Arbeit unterrichten und auch forschen.

Durch die durchgehende Verzahnung von praktischer und theoretischer Ausbildung im dualen System spürt die Fakultät Sozialwesen besonders stark gesellschaftliche Umbrüche. Diese neue Fragestellungen in der sozialen Arbeit wollen wissenschaftlich aufgearbeitet sein.

Eine eigene Beschäftigungswelt

Der Megatrend Digitalisierung wird deswegen zu einem Schwerpunktthema in den kommenden Jahren. Nicht als technisches Ereignis, sondern als Quelle neuer Kommunikationsformen, die soziales Verhalten ändern. Van Meegen verweist darauf, wie sehr die sozialen Medien bereits eine ganz eigene Beschäftigungswelt geworden sind. Jugendliche bewegten sich nach einer Untersuchung 5,6 Stunden pro Tag in dieser. „Das ist länger, als sie in der Schule sind.“

Auch Suchtverhalten wird ein Thema

An der DHBW Heidenheim geht es folgerichtig auch um Suchtproblematik, welche die digitale Welt auslöst. E-Learning und Medienkompetenz sind weitere Themen in den Studienplänen, es geht um die Frage, wo durch Digitalisierung neue Aufgabenbereiche für soziale Arbeit entstehen, ob der Zugang zu digitalen Medien für soziale Ungleichheit sorgt, wie Digitalisierung soziale Arbeit selbst verändert, wie sie für neue Arbeitsformen sorgt und die Kommunikation unter Kollegen und hin zu Klienten beeinflusst.

Weiterer Forschungsschwerpunkt

Einen weiteren Forschungs- und Lehreschwerpunkt sieht van Meegen im Bereich Infrastruktur, Wohnformen und Quartiere und wie diese sich ändern sollten, um den älter werdenden Menschen gerecht zu werden. „Es geht um den Wandel der Wohnformen in Zusammenhang mit dem demografischen Wandel.“ Unter dem Titel „Quartier 2020“ hat das Land zur Unterstützung und Begleitung der Quartiersarbeit eine eigene Strategie entwickelt, welche mittels Beratung und Förderung umgesetzt werden soll.

Enge Zusammenarbeit

Da sich das Leben nicht nach Fakultäten organisiert, ist van Meegen bestrebt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Studienbereichen Gesundheitswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Technik auszubauen. Themen könnten das technisch durchstrukturierte Smarthome, digitale Helfer im Alltagsleben oder Telemedizin sein, deren Nutzung Auswirkung auf das soziale Leben haben wird. „Das müssen wir uns jetzt anschauen“, weiß der Dekan, „sonst werden wir von der Digitalisierung überrollt“.

Kontakte zu weiteren Hochschulen

Um neue Erkenntnisse zu gewinnen und andere Betrachtungsweisen kennenzulernen, möchte van Meegen den Kreis der bereits 42 mit der DHBW Heidenheim kooperierenden Hochschulen noch weiten. Eine Partnerschaft für den Bereich Soziale Arbeit mit einer Hochschule in Bratislava ist eingeplant.

Kooperationen sind auch erforderlich, damit Studenten der DHBW im Anschluss an ihr Studium promovieren können. Die DHBW selbst kann keine Doktortitel vergeben. Sie kann aber Basis bleiben. Drei solcher begleiteten Promotionen hat sich der Dekan zum Ziel gesetzt.

Eigenes digitales Problem

Aufgrund ihres Standorts im Gebäude an der Wilhelmstraße ist die Digitalisierung für die Fakultät Sozialwesen aber auch ein technisches Problem. Für die dort vor rund 30 Jahren eingezogene Berufsakademie waren Internet und elektronische Kommunikation noch kein Thema gewesen. Derzeit behilft man sich mit einem W-Lan. Entsprechend intensiv hofft van Meegen, dass der Neubau 2023 tatsächlich bezogen werden kann.