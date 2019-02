Heidenheim Pflegenotstand: Wenn überall nach Fachkräften gesucht wird

Heidenheim / Mathias Ostertag

Pflegedienste finden oft nur noch im Ausland Fachkräfte. Oft braucht es starke Nerven, um einen Anwärter in Beschäftigung zu bringen.

Fast 40 000 Stellen sind im Pflegebereich laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit unbesetzt, darunter fast 24 000 im Bereich der Altenpflege. Der Mangel an gut ausgebildeten Pflegekräften hat längst auch den Landkreis Heidenheim erreicht, viele Pflegedienste suchen händeringend nach Personal. Zwar steigt deutschlandweit die Zahl der Pflegekräfte seit einiger Zeit wieder, andererseits wird aber auch der Bedarf immer höher.

Die Verschärfung der Personalnot ist in erster Linie auf den steigenden Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften zurückzuführen. Seherzada Lovric kann davon ein Lied singen. Die Diplom-Krankenschwester hat vor einiger Zeit den Intensiv-Pflegedienst „Füreinander“ gegründet und weiß, wie schwer es ist, gut ausgebildete Pflegekräfte auf dem abgegrasten Arbeitsmarkt zu finden.

Abgegraster Arbeitsmarkt

Kein Wunder also, dass sie und ihr Mitgesellschafter Christian Tietge händeringend nach geeignetem Personal suchen, oftmals werden sie nur noch auf dem osteuropäischen Markt fündig. Arbeit gibt es im Bereich der Pflege genug – nur eben das Fachpersonal nicht: „Wenn doch mal jemand von einem Mitbewerber zu uns wechselt, ist das nur ein Rotieren. Der fehlt dann an anderer Stelle“, sagte Thomas Wiesenfarth, Bereichsleiter Wohnen und Pflege bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Heidenheim, schon vor einem Jahr in einem Gespräch mit der HZ.

Andere Pflegedienste können ähnliche Geschichten erzählen - und gerade, wenn es um die Anerkennung der ausländischen Pflegekräfte geht, treten oftmals neue Probleme auf. Seherzada Lovric hat schon etliche Behördengänge hinter sich, um ihren Mitarbeitern eine Arbeit in Deutschland erst möglich zu machen. Ohne Fachkräfte aus dem Ausland geht es nicht mehr – und gerne würden sie auch Komitse Mawufemo Ayefu so schnell als möglich einen Arbeitsplatz anbieten können.

Der 31-Jährige hat in seinem Heimatland Togo bereits als eine Art Gesundheits- und Krankenpfleger gearbeitet, wäre aus Sicht von Lovric durchaus ein geeigneter Kandidat für ihren Intensivpflegedienst. Sie sieht eine mögliche Beschäftigung als hervorragende Möglichkeit, ihn zu integrieren, man versuche herauszufinden, was er schon in Togo geleistet habe.

Komitse Ayefu würde gerne in Deutschland bleiben und in dem Beruf tätig sein, der dem in seinem Heimatland nahe kommt, sagt er. In Togo habe er zwei Jahre lang in einem Krankenhaus gearbeitet und viele Patienten gleichzeitig zu betreuen gehabt. Eklatant sei der Mangel an Material gewesen, es habe stets an irgendetwas gefehlt, „doch wir haben es immer geschafft“, erzählt der 31-Jährige in gebrochenem, aber verständlichen Deutsch.

Die Voraussetzungen stimmen

Er verbringe gerne Zeit mit den Patienten, viele seien freundlich und dankbar, er traue sich durchaus zu, nach einer Einlernphase die Patienten auch selbstständig zu betreuen. „Für mich bringt er die richtigen Voraussetzungen für den Job mit“, sagt Seherzada Lovric. Ayefu beherrsche die Sprache, habe die Kenntnisse für den Beruf, habe eine Perspektive. „Wenn wir Menschen wie ihm nicht die Chance geben, bekommen wir den Pflegenotstand nicht in den Griff.“

Und doch muss sie bis auf weiteres auf die tatkräftige Mithilfe ihres Praktikanten verzichten: in diesen Tagen muss Ayefu zur B1-Sprachprüfung, danach ist er wieder aufgrund seines Asylstatus als geduldeter Flüchtling auf die Zustimmung der Ausländerbehörde angewiesen, um einen Job annehmen zu dürfen. „Wir nehmen unseren Mitarbeitern so viel Behördliches ab, wie es eben möglich ist“, so Lovric. Es sei ein ständiger Kampf, aufgeben werde sie aber nicht – auch nicht im Fall ihres vielleicht schon bald festen neuen Mitarbeiters Komitse Ayefu. „Wir brauchen jeden einzelnen der ausländischen Fachkräfte“, so Lovric.

Ob auf lange Sicht Projekte helfen wie jenes von Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, um den Fachkräftemangel in der Pflege zu bekämpfen, steht noch in den Sternen. Westerfellhaus will durch moderne, familienfreundliche und attraktive Arbeitsbedingungen Menschen für den Pflegeberuf gewinnen, aber auch Berufsaussteiger von einer Rückkehr überzeugen. Vor allem kleine und mittelständische Pflegeeinrichtungen sollen profitieren. Denn bisher bleibt diesen meist nur die Möglichkeit, im Ausland um Fachkräfte zu werben.