Simone Solga tritt am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr als „Kanzlersouffleuse“ im Lokschuppen auf.

Simone Solga tritt im Rahmen der Reihe „Kulturschiene Heidenheim“ als „Kanzlersouffleuse“ am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr im Lokschuppen auf. Dabei enthüllt sie gewissenlos die Geheimnisse der deutschen Politik – ehemals als „Kanzelersouffleuse“ tätig, werden ihre Zuhörer heute zum Komplizen gegen Berlin.

Die „Kanzlersouffleuse“ rechnet endgültig mit ihrem Arbeitgeber ab. Politisch korrekt war gestern, und so steht jetzt schon fest: das gibt Ärger. Klare Aussprache, schnelles Reaktionsvermögen, Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung – bisher für die Souffleuse alles kein Problem. Ost-Vergangenheit kein Hinderungsgrund, tadelloses Führungszeugnis. Einst noch als „politische Sackkarre“ bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur „Pille“ der Merkel, weil sie Schlimmes verhüte.

Doch wenn die „Kanzlersouffleuse“ mal auspackt, kann Berlin einpacken. Und man weiß, wo so etwas endet: Vorm Untersuchungsausschuss – oder in der Badewanne. Solga geht bis an ihre Grenzen, und noch ein ganzes Stück weiter. Lach-Garantie inklusive, verspricht sie.

Karten im Vorverkauf gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.