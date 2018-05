Heidenheim Weniger Fünftklässler an Heidenheimer Gymnasien

Weniger Fünftklässler an Heidenheimer Gymnasien

Heidenheim / Andreas Uitz

Noch wirkt sich die die steigende Bevölkerungszahl nicht auf die Schulen in Heidenheimer aus. Bei den Fünftklässlern gibt es einen Rückgang.

Seit etwa zwei Jahren steigen die Bevölkerungszahlen im Landkreis und vor allen Dingen in der Stadt Heidenheimer wieder an. Das hat Auswirkungen auf die Politik vor Ort, denn die Stadt muss auf diese unerwartete Trendumkehr mit zahlreichen neuen Kindergartenplätzen reagieren, die es schnellstmöglich zu schaffen gilt.

Auf die weiterführenden Schulen hat dieser Wandel keine Auswirkungen – zumindest noch nicht. Die Anmeldezahlen für die fünften Klassen in diesen Schulen zeigen sogar noch einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt waren fürs aktuelle Schuljahr in Heidenheim 566 Kinder für fünfte Klassen angemeldet, fürs kommende Schuljahr, das nach den Sommerferien beginnt, sind es nur 499.

51 Gymnasiasten weniger

Einen Rückgang gibt es vor allen Dingen an den vier Allgemeinbildenden Gymnasien zu verzeichnen. Für diese liegen derzeit insgesamt nur 260 Anmeldungen vor, im Vorjahr waren es noch 311. Von Seiten der Stadtverwaltung, die diese Zahlen übermittelt, gibt es für diesen Trend keine Erklärung, es wird vermutet, dass der Rückgang vor allen Dingen auf auswärtige Schüler zurückzuführen ist. Im Jahr 2016 gab es nur 248 Anmeldungen, so dass die Zahlen des Vorjahres als Ausschlag nach oben interpretiert werden können.

Die meisten Anmeldungen fürs kommende Schuljahr gibt es mit 79 am Werkgymnasium, 2017 waren es noch 89. Das Max-Planck-Gymnasium wird nach den Sommerferien voraussichtlich 74 (Vorjahr: 79) Fünftklässler aufnehmen., das Schillergymnasium 61 (2017: 66). Den weitaus stärksten Rückgang gibt es am Hellenstein-Gymnasium zu verzeichnen: Lagen hier im Vorjahr noch 79 Anmeldungen vor, so sind es fürs kommende Schuljahr lediglich 46.

Die Anmeldezahlen für die anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet sind recht konstant. Insgesamt werden nach den Sommerferien 239 Kinder diese Einrichtungen besuchen, im Vorjahr waren es 255. Von ihnen sind 50 an Werkrealschulen, 158 an Realschulen und 31 an der Gemeinschaftsschulen angemeldet.

Leichte Abweichungen möglich

Wie das Staatliche Schulamt mitteilt, ist der Prozess noch nicht ganz abgeschlossen, deshalb kann es zwischen den Anmeldezahlen und den tatsächlichen Aufnahmezahlen aufgrund von Umverteilungen noch zu leichten Abweichungen kommen. Die meisten Anmeldungen liegen 96 Schülern für die Eugen-Gaus-Realschule vor. Im Vorjahr waren es hier noch 110 Schüler. Am Schulverbund im Heckental wurden 70 Schüler für die fünften Klassen angemeldet, 32 an der Werkrealschule und 38 an der Realschule. Im Vorjahr waren es insgesamt noch 76 Schüler.

Für die Friedrich-Voith-Schule, (Gemeinschaftsschule beim Brenzpark), liegen fürs kommende Schuljahr 31 Anmeldungen für die fünfte Klasse vor. 2017 waren es eine mehr. An der Schnaitheimer Hirscheckschule (Werkrealschule) gibt es aktuell 18 Anmeldungen, eine weniger als im Vorjahr. Für die Freie Evangelische Realschule gibt es 24 Interessenten, 2017 waren es noch 18. Von der Freien Waldorfschule liegen keine Zahlen vor.

Sieben Schulen in städtischer Trägerschaft

Insgesamt gibt es in Heidenheim sieben weiterführende Schulen, der Trägerschaft der Stadt. Es handelt sich um vier allgemeinbildende Gymnasien und drei, Werkreal- Real- und Gemeinschaftsschulen. Außerdem sind die Grundschulen in städtischer Trägerschaft.

Trägerschaft bedeutet, dass die Schulgebäude der Stadt gehören und sie für diese auch verantwortlich ist. Auf pädagogische Inhalt, die Zahl der Lehrer und dergleichen hat die Stadtverwaltung jedoch keinen Einfluss.

Neben den beiden Privatschule Waldorfschule und Freie Evangelische Schule gibt es noch andere weiterführende Schulen wie beispielsweise die beruflichen Gymnasien, die allerdings in der Trägerschaft des Landkreises stehen.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt viele Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau ihrer Schulen gesteckt. Das nächste Großprojekt betrifft die Rauhbuchschule (Grundschule), die zum Schulverbund im Heckental gehört.