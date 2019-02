Heidenheim Welche Rolle Heiner Merz im AfD-Flügelstreit spielt

Heidenheim / Karin Fuchs

Der Heidenheimer Landtagsabgeordnete gehört zur Gruppierung innerhalb der Landes-AfD, die den Fraktionschef Bernd Gögel als Parteichef verhindern will.

Innerhalb der Landes-AfD zeichnet sich eine Spaltung ab. Positioniert für eine Seite hat sich der Heidenheimer Abgeordnete Dr. Heiner Merz. Er ist einer der neun Unterzeichner eines Rundbriefes an alle Parteimitglieder im Vorfeld des Landesparteitags, der am Wochenende im Congress Centrum stattfindet.

Angegriffen wird darin Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel, der um den Landesvorsitz kandidiert. Ihm wird unter anderem selbstherrliches Verhalten vorgeworfen. Er wolle „aus eigen-interessiertem Gutdünken bestimmen“, was in der Partei richtig oder falsch sei. Auch die Verschwendung von Fraktionsgeld ist ein Thema.

Merz wirft Teilen der AfD-Fraktion Bereicherung vor

Welche Rolle spielt nun der AfD-Abgeordnete Dr. Heiner Merz beim Zoff um den Landesvorstand? Gerade den Vorwurf der Selbstbereicherung innerhalb der AfD-Fraktion hatte Merz Ende Januar in einer Rundmail an Mitglieder des AfD-Kreisverbands Heidenheim und Parteifreunde öffentlich gemacht. Er selbst verzichte auf jegliche Zulagen und Aufwandsentschädigungen für seien Tätigkeiten innerhalb der Fraktion. Leider seien seinem Beispiel nur wenige gefolgt. „Nestbeschmutzer war und bin ich jedoch nicht. Daher habe ich dieses, noch von Meuthen eingeführte System „Teile (das Geld anderer) und herrsche – aufgrund dessen Kontinuität dann ja auch Gögel gewählt wurde – von mir aus initiativ nicht öffentlich gemacht.“ Im Rundbrief ist jedoch das genau ein Thema.

Merz und sein Kontakt zu Christina Baum

Heiner Merz hat engen Kontakt mit der Abgeordneten Christina Baum, mit der er sich Büroräume sowie einen politisch umstrittenen Mitarbeiter in Stuttgart teilt. Baum wiederum gilt als eine der Initiatorinnen des „Stuttgarter Aufrufs“, der Ende Oktober veröffentlicht wurde. Merz gehörte zu den Erstunterzeichnern. In diesem Manifest sehen die Unterzeichner die Meinungsfreiheit in der eigenen Partei in Gefahr.

Schon damals wurde die der Parteiführung kritisiert, die die AfD-Gründungsideale verrate. Nicht zuletzt ist Merz Mitglied in einer Chatgruppe beim Handy-Nachrichtendienst Telegram, die den Parteitag vorbereitet. Als Logo dient ein Flügel, den die rechtskonservative Absplitterung des Thüringer Landeschefs Björn Höcke verwendet. „Der Flügel“ wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Auf Nachfragen der Redaktions hat Merz bis Redaktionsschluss nicht reagiert.