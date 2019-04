In Oggenhausen wurden die Wünsche für den Haushaltsplan 2020 formuliert, die an die Stadt Heidenheim gerichtet werden.

Im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung standen die Haushaltswünsche für 2020. Einige dieser Wünsche schleppen die Oggenhausener schon seit Jahren mit sich herum. Aus rationalen Gründen verzichtete man heuer darauf, der Wunschliste noch neue Punkte hinzuzufügen und will umso fester an den bereits bestehenden festhalten.

Einzig der Wunsch nach einer weiteren Urnenwand für den Friedhof hat sich als Dringlichkeit für das kommende Jahr neu hinzugesellt. Die Nachfrage nach Urnengräbern ist nach wie vor hoch, die Kapazitäten sind allerdings sehr begrenzt. Deshalb war bereits 2016 beschlossen worden, neben dem bestehenden Urnengemeinschaftsgrab zwei neue Urnenwände zu erstellen.

Kapazitäten erst ab 2021

Zumindest mit dem Bau der ersten Wand könnte sofort begonnen werden. Der Platz der zweiten wird nach wie vor noch von einem Grab belegt, dessen Liegezeit abgewartet werden muss. Im Urnengemeinschaftsgrab werden erste Kapazitäten erst ab dem Jahr 2021 frei, sofern die Nischen nicht verlängert werden.

Auf der Liste der Haushaltswünsche für das Jahr 2020 finden sich darüber hinaus noch folgende Punkte: Das Projekt einer sozialen Begegnungsstätte ist fast so alt wie Oggenhausen selbst, weshalb dort auch niemand mehr so recht weiß, ob die „Aufnahme von Planungen für eine soziale Begegnungsstätte“ nun tatsächlich unmittelbar bevorsteht.

Zwei weitere Wünsche, die mindestens ebenso alt sind – die Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und die bessere Nahverkehrsanbindung – hat man inzwischen aufgegeben. Auch deshalb ist die Forderung nach einer sozialen Begegnungsstätte mittlerweile nicht mehr allein zu einer Frage des vorhandenen Bedarfs, sondern zu einer prinzipiellen geworden, die nach so etwas wie der Identität einer Ortschaft fragt.

Realistisch mutet dagegen die Forderung nach dem Beginn der Erschließung des Gewerbegebiets Mittelfeld an, da eine Erschließung die Grundvoraussetzung dafür ist, dass dort mit den ins Auge gefassten Bauarbeiten begonnen werden kann.

Der Wunsch nach einer Sanierung der Schlaglochpiste Albrecht-Ritz-Straße steht ebenfalls schon seit einigen Jahren auf der Oggenhausener Liste. Hier geht es um eine Fahrbahn mit etwa 360 Meter brüchigem und stellenweise auch nicht mehr vorhandenem Asphalt.

Relativ bescheiden nimmt sich dagegen der Wunsch nach einem Oberflächenbelag für den Parkplatz an der Turnhalle aus. Der Parkplatz ist nur zur Hälfte geteert und zum anderen Teil geschottert, was insbesondere bei nassem Witterungsbedingungen dazu führt, dass die Besucher der Turnhalle unfreiwillig haufenweise Schmutz und Kies in die Halle schleppen.

Obwohl die Wunschrealisierungsmühlen in Oggenhausen eher langsam mahlen, haben sich übrigens zwei kleinere Forderungen aus dem vergangenen Jahr bereits verwirklicht. An den Spielplätzen Kaspar-Meck-Straße und Bohnenfeld wurden zwei neue Hundetoiletten aufgestellt. Und der Dorfplatz erhält einen neuen Pflanzenkübel, gestalterisch hält man sich dabei an das Beispiel der Nachbargemeinde Nattheim.