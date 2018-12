Heidenheim Weihnachtsflair in der Altstadt

Weihnachtsflair in der Altstadt

Heidenheim / pm/sk

Ab Donnerstag haben in der Hinteren Gasse die Buden offen.

Der Heidenheimer Weihnachtsmarkt findet von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Dezember in der Hinteren Gasse statt. Unter der Kulisse von Schloss Hellenstein und mit weihnachtlichem Flair werden in zahlreichen Verkaufsbuden Geschenke und Gastronomisches angeboten. Traditionelle Handwerkskunst lokaler Anbieter ist genauso im Angebot wie Mode oder Schmuck.

Die kleinen Gäste können die Märchenerzählerin besuchen und ihren weihnachtlichen Geschichten zu lauschen. Zudem können Kinder in der Kinderweihnachtswerkstatt im Bürgerhaus am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr Weihnachtsgeschenke selbst basteln.

Nostalgisches Karussell

Auch wird sich für Kinder ein besonderes Nostalgie-Karussell drehen.

Das weihnachtliche Rahmenprogramm des viertägigen Marktes hält Überraschungen bereit und soll die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. Auch die Kunstgalerie „Kleine Wanze“ hat geöffnet und bietet weiteren acht Ausstellern Platz, unter anderem im eigenen Gewölbekeller.

Die Öffnungszeiten sind am Donnerstag, 13., und Freitag, 14. Dezember von 10 bis 21 Uhr, am Samstag, 15. Dezember von 10 bis 22 Uhr (Essen und Getränke bis 24 Uhr) und am Sonntag, 16. Dezember von 11 bis 18 Uhr.