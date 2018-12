Heidenheim Weihnachten ohne Familia: Ein Tag wie jeder andere?

Heidenheim / Joelle Reimer

Wie verbringt jemand Heiligabend, der keine Familie hat? Keine eigene Wohnung? Ein 67-Jähriger, der an der Nördlinger Straße untergebracht ist, erzählt.

Betonwände, Vorhänge, Bäume, ein kleiner Grünstreifen. Der Mann mit den schmächtigen Schultern sitzt auf einem ungemachten Bett und hat die Stirn in Furchen gelegt, als er aus dem Fenster schaut. Es sind Falten, die sich im Laufe der vergangenen 67 Jahre tief in sein Gesicht gegraben haben; zwischen den Augenbrauen sprechen sie von Zweifel, links und rechts des Mundes künden sie von einer ordentlichen Portion Humor.

Er ist Raucher, und er ist froh darüber. „Anders würde ich es hier wohl nicht aushalten“, sagt er, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wenn er über Weihnachten spricht. Nicht, dass es ihm etwas ausmachen würde – „aber ich will niemanden, der mich kennt, in eine peinliche Situation bringen.“

Sein Bett – genau genommen ist es gar nicht sein Bett – steht in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Nördlinger Straße. Es ist das einzige Möbelstück dort, das er regelmäßig nutzt. Für alles andere bleibt kein Platz. Die vier Zimmer – je zwei Personen teilen sich knapp zwölf Quadratmeter –, das Bad, der Flur: alles ist vollgestellt. Zur Küche gibt es kaum ein Durchkommen. Die Bewohner tauschen kritische Blicke aus. Dazwischen immer wieder Ronja, der schwarze, anhängliche Boxer. „Als Nichtraucher könnte man hier nicht schlafen. Dabei ist es heute noch vergleichsweise harmlos“, sagt der Mann. Seine schmalen Schultern zucken kurz nach oben. Er starrt auf die vergilbten Tapeten.

Früher? Ganz normal gefeiert

Weihnachten also. Er nickt. Ja, es ist wieder so weit. Und ja, es ist für ihn ein Tag wie jeder andere. Ein Tag, an dem er ausschläft, aufsteht, für einen Kaffee und die Zeitung in die benachbarten Räume der Caritas geht. An dem er sich dann bis abends die Zeit vertreibt – mit Lesen, Fernsehen, Spazierengehen oder Hilfsarbeiten bei Bekannten. Und nach dem Essen von Hüseyin Perktas im Lokschuppen wieder in sein Zimmer geht. Weihnachtsbaum? Schmuck? Lieder singen? Er schüttelt den Kopf.

„Früher war Weihnachten ganz normal, mit allem drum und dran. Teure Geschenke unter dem Baum, Familie, Musik. Aber alleine feiere ich nicht.“ Er schaut auf. Sagt, dass man natürlich in den Räumen der Caritas Kontakt zu anderen Wohnsitzlosen haben kann, sich unterhalten kann, auch und vor allem an Weihnachten – „wenn man das möchte.“ Heißt: er möchte nicht.

Seit drei Jahren lebt er an der Nördlinger Straße. Damit abgefunden hat er sich nicht. Vor allem nicht mit „seiner Bude“, wie er sie nennt. Deshalb hat er dafür auch nicht länger Miete zahlen wollen. „Nun, ich rechne damit, dass ich hier demnächst raus muss. Aber von den 400 Euro, die ich habe, jeden Monat 200 Euro für so etwas auszugeben – nein“, sagt er. Sollte er nun bald als wohnsitzlos gemeldet sein, könne er im Aufnahmehaus der Caritas unterkommen. „Zumindest für 14 Tage. Dann muss ich drei Tage wo anders hin, zum Beispiel nach Aalen oder Schwäbisch Gmünd. Das machen hier viele so.“ Ein Leben im 14-zu-3-Rhythmus.

Über seine Ex-Frau will er nicht groß sprechen. Bis vor wenigen Jahren hat er mit ihr und ihren vier Kindern in Westhausen gewohnt, war als Raumausstatter tätig. „Wir waren 25 Jahre zusammen, sieben Jahre verheiratet. Irgendwann ging es nicht mehr. Sie hatte zu teure Wünsche, zu hohe Ansprüche.“ Die Frau zog aus, das Haus wurde versteigert. Er zog nach Steinheim, wurde arbeitslos, der Mietvertrag gekündigt. Etwas Neues zu finden, sei schwierig in seinem Alter. „Vor drei Jahren bin ich dann hierher zur Caritas gekommen.“

Ein Jahr lang hat er noch als Helfer bei den archäologischen Ausgrabungen im Fürsamen gearbeitet. Jetzt ist er Rentner. Er ist alleine, und von Zeit zu Zeit ist er es sogar gerne. „Ich habe noch Kontakt zu den Kindern meiner Ex-Frau, auch zu den Enkeln. Aber an Weihnachten würde ich nie vorbei kommen – ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen, wie ein Störenfried.“

Ein Wunsch bleibt offen

Lieber spielt er den Beobachter. Sitzt irgendwo in der Stadt und beobachtet Menschen, wie sie hektisch hin und her laufen. Wie sie sich freuen, streiten, teilnahmslos drein blicken. Beobachtet die Hektik, den Weihnachtsstress, den er nicht mehr hat. Und betrachtet die aufgestellten Christbäume – eine Tradition, der er durchaus etwas abgewinnen kann, so aus der Ferne.

Das sind dann die seltenen Momente, in denen er über seine Situation nachdenkt. „Und ich weiß: Es ist meine eigene Schuld. Ich war einfach zu naiv.“ Während er das sagt, vertiefen sich die Falten; nicht auf seiner Stirn, sondern um seine Mundwinkel. Er hat noch Hoffnung. Auf die Frage nach seinem bisher schönsten Weihnachtsgeschenk hat er keine Antwort, einen Wunsch hat er aber sehr wohl: eine Zwei-Zimmer-Wohnung, irgendwann.

Weihnachtsangebote für Wohnsitzlose

In den städtischen Obdachlosenunterkünften sind derzeit rund 55 Personen untergebracht. Die Unterkünfte dienen zur Vermeidung von unfreiwilliger Wohnungslosigkeit.

Daneben gibt es von der Caritas die sogenannte Notübernachtung mit zwölf Plätzen, die derzeit fast voll belegt ist. Auch das Aufnahmehaus an der Nördlinger Straße bietet die Möglichkeit, Hilfe auf Zeit in Anspruch zu nehmen.

An Heiligabend veranstaltet die Caritas eine Weihnachtsfeier für und mit Wohnungslosen. Vormittags gibt es ein Frühstück und einen Gottesdienst mit Gebeten, Geschichten und Liedern in der Wärmestube. Es folgt ein Mittagessen und eine kleine Bescherung mit Geschenken der Caritas und der Kirchengemeinde St. Maria.

Der Freundeskreis für Wohnsitzlose unterstützt die Feier und ist stets auf der Suche nach Ehrenamtlichen.