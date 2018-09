Heidenheim Wehrenfeldkindergarten ist bald fertig

Heidenheim / Hans-Peter Leitenberger

Der evangelische Kindergarten im Schnaitheimer Wehrenfeld geht der Fertigstellung entgegen.

Etwas verschüchtert wirkten die Kinder mit ihren gelben Schutzhelmen, doch dann lieferten sie eine fröhliche Darbietung in der Spätsommersonne beim Richtfest für „ihren“ Kindergarten an der Berchtenstraße in Schnaitheim. Brigitte Bosch-Klement, Laienvorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats, freute sich in ihrem Grußwort darüber, dass es „in diesem schönen Wohngebiet“ künftig eine Kindertageseinrichtung gebe, die modernen Ansprüchen und familienfreundlichen Öffnungszeiten gerecht werde.

Spatenstich im April

Seit dem ersten Spatenstich im April gab es beachtliche Baufortschritte. Bosch-Klement erwähnte besonders das große Gelände, das eine Erweiterung möglich machte. Bis Ende der 1990er Jahre stand dort das Martin-Luther-Haus. Kinder seien die Zukunft, deshalb sei es wichtig, „dass wir Kindern ein Dach geben, unter dessen Schutz sie sich entwickeln, Fähigkeiten erlernen und von pädagogischen Fachkräften hervorragend auf die schule vorbereitet werden“.

Besonderen Dank sagte Bosch-Klement den Handwerkern, Architekten, Planern und allen Menschen, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Auch den Nachbarn dankte sie für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Bauphase.

Man habe sich bewusst nicht für einen kompletten Neubau entschieden, da eine gute Bausubstanz vorhanden gewesen sei und man Kosten habe sparen wollen, so Bosch-Klement. Leider komme immer etwas Unvorhergesehenes dazu. So habe man die Decken erneuern müssen, weshalb die Baukosten in Höhe von 830 000 Euro wohl überschritten würden.

Ein Dank ging auch an die Stadt Heidenheim, die sich an den Baukosten beteiligt. Trotzdem bleibt laut Bosch-Klement noch eine große Summe für die Kirchengemeinde übrig. „Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten“, schloss die Laienvorsitzende.

Architekt Karl-Günther Wolf drückte in seinem Grußwort Freude über den Baufortschritt aus. Pfarrer Armin Leibold erwähnte den „klugen Mann“ aus der Bibel, der sein Haus auf Fels und nicht auf Sand gebaut habe. Er bezog sich auf Psalm 127: „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ Uwe Maier, Chef der gleichnamigen Holzbaufirma, freute sich mit seinen Kollegen beim Richtspruch über den „Kinderhort voll Freude und Wonne“.