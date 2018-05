Heidenheim Wie wird man sich 2035 in Heidenheim fortbewegen?

Heidenheim / Michael Brendel

Der Gemeinderat hat dem in Darmstadt ansässigen Büro R+T den Auftrag für einen neuen Verkehrsentwicklungsplan erteilt, dessen Aussagen bis ins Jahr 2035 reichen sollen.

Besonders spannend ist Kommunalpolitik, wenn sie die Frage betrifft, wohin die Reise geht. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret: Wie soll der Verkehr ablaufen? Welche Beachtung wird Fußgängern, Radfahrern, Bussen und Autos geschenkt? Welchen technologischen Entwicklungen ist Rechnung zu tragen?

Weil sich die Rahmenbedingungen ändern, und mit ihnen Notwendigkeiten und Bewertungen, bedürfen auch die Vorgaben immer wieder der Überarbeitung. Deshalb erstellt das Planungsbüro R+T jetzt für die Stadt einen neuen Verkehrsentwicklungsplan. Er soll das noch geltende, aber schon 20 Jahre alte Papier ablösen, das einst mit einem Zeithorizont bis 2010 versehen und zu großen Teilen abgearbeitet wurde, in mancherlei Hinsicht nicht mehr aktuell ist.

Zeithorizont reicht bis 2035

Die Neufassung wird bis ins Jahr 2035 reichen und laut Bernd Lahr, dem Geschäftsbereichsleiter für Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt, „als Teil der Stadtplanung Grundlage für förderfähige Verkehrsprojekte“ sein. Oberbürgermeister Bernhard Ilg zufolge hatte sich R+T aufgrund der überzeugenden Darstellung seines Leistungsspektrums in die Favoritenrolle gebracht. Die Stadträte folgten geschlossen der Empfehlung der Verwaltung. Hinsichtlich der Honorarforderungen lag das Büro in der Mitte der drei Ausschreibungsteilnehmer. Während Gerhard Oberlader (SPD) die Verfasser des derzeitigen Plans lobte, bezeichnete es Ulrich Grath (Freie Wähler) als „gut, dass jetzt ein anderes Büro mit einer anderen Sichtweise zum Zug kommt“. Und die wird in vielerlei Hinsicht gefordert sein, wie die Nachfrage von Rudi Neidlein (SPD) nach der Bedeutung autonomen Fahrens erkennen ließ. Auch Michael Sautter (Grüne), Uwe Wiedmann (CDU) und Norbert Fandrich (Linke) signalisierten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Auswahl.

Bürger werden befragt

Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler, Inhaber von R+T, skizzierte das nun folgende Vorgehen: Am Anfang steht eine Erhebung der unterschiedlichen Verkehrsformen und -ströme sowie eine Befragung von 4000 Haushalten, von großen Arbeitgebern und von Nutzern des öffentlichen Personennahverkehrs.

Anschließend werden die Daten analysiert und in ein Leitbild eingearbeitet, das vorgibt, welche Verkehrsziele umgesetzt werden sollen. Es folgt die Formulierung von Strategien und schließlich konkreten Maßnahmen, die politischer Beschlüsse bedürfen. Auf dem Weg dorthin soll regelmäßig eine Lenkungsgruppe tagen, der z.B. Polizei, Verkehrsclub und Politiker angehören. Hinzu kommt die Beteiligung der Bürger in Form von Workshops, „bei denen am Tisch wirklich jeder zu Wort kommt“, so Huber-Erler.