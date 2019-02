Heidenheim „Open 2019“: Wegschauen ist unmöglich

Heidenheim / Kathrin Schuler

Nach fast zwei Jahrzehnten in spektakulären Räumen stellen die Künstler des Schmelzofen-Vereins jetzt im Kunstmuseum aus. Wie das zusammenpasst? Ein Blick in die Ausstellung.

„Open“ verkündet das meterhohe Plakat an der Fassade des Heidenheimer Kunstmuseums. „Open“ heißt es auch auf dem Aufsteller am Eingang – gleichermaßen Einladung und Ankündigung.

Denn am Wochenende war und noch den ganzen nächsten Monat ist das Kunstmuseum „Open“: Die Wanderausstellung des Schmelzofen-Vereins ist in diesem Jahr und anlässlich der 20. Ausgabe zu Gast im Kunstmuseum. Ob das funktioniert?

Den Reiz der „Open“ machte schließlich nicht alleine Kunst und Künstler aus. Die ganz besonderen Räumlichkeiten, die nie dafür gedacht waren, Ausstellungsort für Kunst zu sein und die sich die „Open“ doch zu eigen machte durch spezielle ortsbezogene Kunstinstallationen, waren schon reizvoll für sich. Passt dieses Format überhaupt in den konventionellen Rahmen eines Museums? Ein Blick in die „Open“.

Beim Eintreten wirkt der große Ausstellungsraum ein bisschen wie ein Labyrinth: Große Stellwände unterteilen den Saal, sie lotsen die Besucher durch die Ausstellung, ohne einen Weg vorzugeben. Hinter jeder Ecke wartet eine neue Welt. Farbspektren, gebrochen durch Plexiglasformen, tauchen die Wände in der Abendsonne in grünes Licht. Ein bisschen ist es wie auf dem Meeresgrund.

Ein paar Schritte weiter: Hausboote aus Papier. Sie schwimmen auf dem trockenen Grund des ehemaligen Volksbads. An der Wand darüber strahlt ein farbenfrohes Gemälde aus Acrylfarbe, an der Trennwand gegenüber hängen düstere Fotografien. Obwohl sie schwarzweiß sind, ziehen sie den Blick auf sich – wegschauen ist unmöglich. In der Mitte des Saales schaffen Ölgemälde einen Kokon: Eintreten, wirken lassen, weiter geht's.

Die Interaktion mit dem Raum

Konzeptionell macht die „Open“ im Kunstmuseum alles richtig: Die Ausstellung gleicht einem Bad in der Kunst. Wie die Schwimmer im früheren Volksbad tauchen die Besucher ein in das, was die 21 Künstler des Schmelzofen-Vereins in diesem Jahr von sich zeigen. Malerei, Fotografie, Acryl-Collagen. Digitale Arbeiten, Drucke, Zeichnungen und sogar ein ausgestopfter Fuchs. Eine vergleichbare Vielfalt an Themen, Stilrichtungen und Materialien hat das Kunstmuseum in seinen regulären Ausstellungen selten zu bieten – wenn überhaupt.

Die „Open“ nimmt das Kunstmuseum in Besitz

Doch ein Gang durch die Ausstellung zeigt: Es ist nicht das Kunstmuseum, das die Ausstellung ausmacht. Es ist vielmehr die „Open“, die das Kunstmuseum in Besitz nimmt: den Boden, die Wände, den ganzen vorhandenen Raum. Und trotz dem fast schon sterilen Rahmen des Museums mit den vielen weißen Wänden, auf denen die Kunst allein wirken und nichts von ihr ablenken soll, gelingt der „Open“, was ihr bislang jedes Mal gelungen ist: die Interaktion mit dem Raum.

Spektakulär unspektakulär

Gleich am Eingang des großen Ausstellungsraums wedelt Künstlerin Gabriele Schneeweiß energisch mit einem Handbesen, lotst die Vernissage-Besucher um ihr Kunstwerk herum und fegt es zusammen, wenn doch mal wieder jemand unachtsam hineingetreten ist.

„Das kann schon passieren, wenn so viel los ist – macht aber nichts“, sagt sie. Ihr Kunstwerk, das ist ein trockener Ackerboden zu Füßen des Poseidons. Die Brunnenfigur, aus der einst Wasser ins Schwimmbecken des ehemaligen Volksbads sprudelte, sitzt ebenfalls auf dem Trockenen. Schneeweiß' Arbeit funktioniert nur, weil die räumlichen Gegebenheiten des Kunstmuseums eben so sind, wie sie sind. Und auch Günther Reger nimmt den Nebenraum im Erdgeschoss mit seiner Installation ganz in Besitz, genau wie Karl-Heinz Stufft-Fischer oben auf der Galerie mit seinen hunderten von Fotos.

Ist das Kunstmuseum also vielleicht doch ein spektakulärer Raum – gerade, weil es so konventionell und damit gleichzeitig so ungewöhnlich für die „Open“ ist? Das muss der Besucher selbst entscheiden. „Zum Jubiläum bekommen die Künstler des Schmelzofen-Vereins in diesem Jahr hier im Kunstmuseum genau das, was sie für ihre außergewöhnliche Arbeit verdienen“, sagt Kunstmuseumsleiter Dr. René Hirner: Die ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Kunstwerke.