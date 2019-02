Heidenheim Interview: Darum überlebt der stationäre Handel

Heidenheim / Karin Fuchs

Warum die Centermanagerin Roswitha Girdler und ihr Nachfolger Stephan Jaletzke an die Zukunft des Einzelhandels glauben – trotz aller Online-Konkurrenz - darüber sprechen sie im Interview.

Roswitha Girdler kennt den Einkaufsgeschmack der Heidenheimer besser als manch andere. Sie weiß, was läuft und was nicht, welche Themen den Heidenheimern liegen. Seit Jahren gibt sie als Centermanagerin in den Schloss-Arkaden den Ton an. Ihr Gespür für Trends ist Teil ihres Erfolgs. Ende April geht die Frau der ersten Stunde in den Ruhestand. Ihr Nachfolger, Stephan Jaletzke, ist bereits an Bord.

Die Schloss-Arkaden stehen wie ein Fels in der Brandung im Heidenheimer Einzelhandel. Zumindest gewinnt man diesen Eindruck. Hier gibt es nie Leerstände und die Menschen kommen wie eh und je. Verraten Sie: Wie lautet ihr Erfolgsrezept?

Roswitha Girdler: Vielen Dank, dass Sie das so sagen. Es gibt nicht den einen Zauberspruch, sondern viele Module, die ineinandergreifen. Angefangen davon, dass unser Chef Heidenheim das Center zugetraut hat. Dazu kommt, dass der Mietermix gestimmt hat. Und auch ein gut funktionierendes Parkhaus gehört zum Erfolg dazu. Die Brücke über allem ist aber das besondere Konzept der ITG. Die Firma plant, finanziert, baut das Einkaufscenter und managt es danach selbst. Das gibt es am Markt sehr selten, gibt den Mietern aber eine Grundverlässlichkeit. Und es ist auch eine Verlässlichkeit für das Centermanagement, also für mich, dass die Aufgabe eine längerfristige ist. Das Konzept unseres Seniorchefs hat mit dazu beigetragen, dass wir die Schloss-Arkaden zu der Marke gemacht haben, die sie heute ist.

Als sie hier antraten, galt Heidenheim ein wenig als Einkaufsbrache.

Roswitha Girdler: Es ist sehr viel Kaufkraft abgeflossen nach Aalen und vor allem nach Ulm. Es gibt Umfragen, die ein Jahr vor und ein Jahr nach der Eröffnung der Schloss-Arkaden gemacht wurden.

Wie lauten die Ergebnisse?

Roswitha Girdler: Das war exorbitant. Der Heidenheimer an sich denkt etwas destruktiv über seine Stadt, das hatte die erste Umfrage widergespiegelt. Die zweite Umfrage zeigte – euphorisch möchte ich nicht sagen – aber eine deutlich bessere Stimmung. Die Befragten sahen die Schloss-Arkaden als Bereicherung für die Innenstadt und begrüßten, dass das Center nicht irgendwo auf der grünen Wiese gebaut wurde. Das hat dem Einzelhandel und der Einkaufsstadt Heidenheim gut getan.

Die Schloss-Arkaden tun dem Handel gut. Wie sehr trifft das auch umgekehrt zu? Wenn man die aktuellen Leerstände betrachtet: Wirkt sich das auf die Schloss Arkaden aus?

Roswitha Girdler: Es tut uns nicht gut. Aber es ist schwer zu bewerten, was das genau bedeutet. Bei Großevents gehen wir alle gemeinsam voran. Wir alle verkaufen wir uns als Einkaufsstadt Heidenheim und rufen in die Region: Heidenheim hat Zeit für Sie. Die Schloss Arkaden sind Filialketten-lastig, was in einem Center heute üblich ist. Und in einer schönen Innenstadt wiederum ist der Einzelhandel im wahrsten Sinne zu Hause. Diese Mischung macht eine attraktive Mittelstadt aus. Es ist deshalb in unserem Sinne, dass es nicht zu weiteren Leerständen in der Stadt kommt. Wir sind ein Teil der Einkaufsstadt und wollen so auch agieren.

Im Gemeinderat gab es Aussagen: Wir wollen gerne die Innenstadt stärken und umbauen, aber uns fehlen die Ideen. Herr Jaletzke, bringen Sie da eine Idee von außen mit?

Stephan Jaletzke: Ich bin dabei, die Stadt zu erleben. Wir beobachten bundesweit eine Veränderung in den Innenstädten, weil sich das Verbraucherverhalten verändert. Der Verkauf in den Online-Shops nimmt zu, gerade in den Bereichen Wohnaccessoires, Textilien, Mode. Da gilt es, Konzepte in die Innenstadt zurück zu bringen, die das Verweilen attraktiv machen.

Konzepte? Was heißt das denn konkret?

Stephan Jaletzke: Es geht um das Warenangebot und gleichzeitig das Informieren und Verweilen. Eine Innenstadt muss leben, da muss was los sein. Was ich spontan sagen kann: In Heidenheim fehlt eine Verweilzone, wo Familien oder auch ältere Herrschaften sich hinsetzen und sich auch bei schlechtem Wetter austauschen können. Ein zentraler Marktplatz fehlt. Deshalb müssen wir gemeinsam mit der Stadt überlegen: Wo kann das etabliert werden? Eine gut funktionierende und im Angebot breit aufgestellte Gastronomie ist wichtig.

Voraussetzung dafür ist aber, dass es auch Gastronomen gibt, die in Heidenheim etwas anbieten wollen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz.

Stephan Jaletzke: Ich kann da nur raten: Man muss eben auch als Vermieter dem Gewerbetreibenden die Chance geben sich auszuprobieren und ihn nicht gleich in ein vertragliches Korsett zwingen. Deshalb ist es wichtig, dass sich alle an der Veränderung beteiligen.

Herr Jaletzke, Sie haben den Onlinehandel angesprochen: Dieser wird auch an den Schloss-Arkaden nicht spurlos vorübergehen. Was kann ein Center dagegensetzen?

Stephan Jaletzke: Die Produkte, die der Kunde sucht.

Aber die kann er ja online bestellen.

Stephan Jaletzke: Wichtig ist, dass die Ankermieter in ihrem Marktsegment Trendsetter sind. Darüber hinaus muss der Händler erkennen, wie er am besten beides bedient, Stichwort Multichannel, den Online-Handel und den stationären Handel. Wenn Sie die Fachleute und Unternehmenslenker der großen Marken befragen: Den stationären Handel wird es immer geben. Betrachten Sie allein Amazon, der als größter Online-Händler weltweit auch in den stationären Bereich investiert. Es wird immer so sein, dass wir dem Kunden die Produkte zeigen müssen. Der Kunde wird auf dem Sofa weiterhin die ein oder andere Bestellung ausführen. Aber wenn es uns gelingt, die Attraktivität der Einkaufsstadt präsentieren zu können, wird der Kunde weiter zum stationären Handel kommen.

Das klingt angesichts des Ladensterbens schon sehr optimistisch. Was macht Sie so sicher?

Stephan Jaletzke: Es sind verschiedene Dinge. Zeit ist ein wichtiges Thema. Wenn es uns gelingt, vieles an einem Ort zu bündeln, was die Menschen zu erledigen haben, also auch Dienstleistungen, dann glaube ich schon, dass Einkaufszentren weiter funktionieren werden.

Wird man denn erkennen, dass es einen Wechsel in den Schloss Arkaden gibt. Frau Girdlers Handschrift kennen wir. Welche Ideen bringen Sie denn mit?

Stephan Jaletzke: Man wird schon Veränderungen erkennen. Natürlich wird es keine 180-Grad-Drehung geben. Denn was Frau Girdler hier als Marke und Standort entwickelt hat, läuft gut. Das werde ich weiter fortsetzen. Wie heißt es so schön: Never change a running System. Warum soll man was verändern, wenn man in ein funktionierendes Konzept einsteigen kann. Ich starte hier mit anderen Voraussetzungen, muss keinen Markt neu aufbauen.

Apropos Erfolg, Frau Girdler. Gab es in Ihrer Zeit auch einen kritischen Moment für die Schloss-Arkaden? Vielleicht als Weltbild rausging?

Roswitha Girdler: Weltbild hatte ein Hausproblem, die haben viele Standorte aufgelöst. Rein von der Vermietung her hatten wir bislang gute Karten, nicht zuletzt weil die Frequenzen gut und mit den Jahren gestiegen sind. Da hat auch die Werbegemeinschaft in den Schloss-Arkaden gute Akzente gesetzt. Wenn jemand ging oder wenn wir nach zehn Jahren den Vertrag auflösten, konnten wir die Lücken sofort schließen. Bislang gab es immer eine Warteliste. Ich hoffe, dass es so weitergeht, was in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach ist. Wir haben ein gewisses Niveau und wollen das auch halten.

Welchen Einfluss haben Sie als Centermanagerin auf den Mietermix?

Roswitha Girdler: Wir sind Informant für die zentrale Vermietabteilung, die in Düsseldorf sitzt. Wir beobachten Trends vor Ort, aber auch überregionale. Ich sage nur Black Friday. Wir machen die Aktion im zweiten Jahr gemeinsam mit dem HDH. Wichtig ist, zu beobachten: Was ist ein Strohfeuer, das man schnell mal mitnehmen muss, was ein langfristiger Trend?

Stephan Jaletzke: Black Friday ist heute der Start in die Weihnachtssaison mehr denn je, früher war es der Schlussverkauf.

Andere Städte in der Größenordnung Heidenheims beschäftigen einen City-Manager. Fehlt der Ihnen hier?

Roswitha Girdler: Als die Schloss-Arkaden kamen, hat man hier ein City-Management etabliert für drei Jahre. Danach standen wir vor der Frage, wie es weitergeht. Wir hatten Glück: Es waren die richtigen Köpfe zur richtigen Zeit da. Sie können auf dem Papier zwar Konzepte schreiben. Aber wenn diese dann die Menschen nicht mittragen, die es umsetzten sollen, dann funktioniert kein Papier dieser Welt. Wir haben einen Weg gefunden, ein Innenstadtmarketing auf die Beine zu stellen und der Stadtverwaltung anzubieten. So sind Events entstanden, die andere Städte in dieser Größenordnung mit sehr viel Manpower und Kosten wuppen. Wir haben uns alle ehrenamtlich in das Marketingabenteuer gestürzt und das Geld nicht in Personalkosten gesteckt, sondern in die Events. Seit 2008 organisiert der HDH mit der Werbegemeinschaft Schloss-Arkaden diese Großevents. Die Region hört uns, mag die Einkaufsstadt Heidenheim. Wir sind auf einem guten Level und hoffen, dass wir da auch noch lange bleiben.

Und welchen Rat geben Sie mit, damit das so erfolgreich bleibt?

Roswitha Girdler: Der Mensch kommt nicht des Kaufens wegen, sondern die Familie macht einen Ausflug. Um ein Einkaufserlebnis zu schaffen, werden wir den Kunden in Zukunft noch mehr und andere Events bieten müssen. Dazu gehört das Rahmenprogramm, ein gutes Marketingpaket und noch die ein oder andere Besonderheit. Da ist der Herr Jaletzke ein Stückweit gefragt, neue Ideen einzubringen.

Gibt es zum Erfolg auch Zahlen? Wie viele Besucher hatten Sie in Ihren 14 Jahren als Centermanagerin?

Roswitha Girdler: Da muss ich jetzt passen. Ich kann mich erinnern, als wir im ersten Jahr den Millionsten Kunden begrüßt haben. Wir hatten uns am Haupteingang auf die Lauer gelegt. Nach dem Fünfmillionsten haben wir aufgehört zu zählen. Im Jahr haben wir rund sechs Millionen Besucher.

Welches sind die besucherstärksten Tage?

Roswitha Girdler: Freitag und Samstag sind die Shopping-Tage. Deshalb wäre es wichtig, dass an einem Shopping-Samstag, wenn der Kunde Zeit hat, die ganze Stadt Heidenheim und nicht nur die Schloss Arkaden parat steht. Eine Schließzeit von 16 Uhr am Samstag ist nicht mehr zeitgemäß, gerade wenn man weiß, dass die Onlinebestellungen am Wochenende einen Peak haben. Tun wir das nicht, nehmen wir Kaufkraftabfluss in Kauf. Der Kunde geht dann eben in andere Städte, wo er sich auf längere Öffnung verlassen kann. Wir in Heidenheim sollten uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Die Öffnungszeit ist ein Instrument, das wir selbst in der Hand haben. Nicht immer ist der Verweis, das Internet nimmt uns was weg, zu hundert Prozent richtig.

Stephan Jaletzke: Das ist auch meistens hausgemacht.

Aber das Thema Öffnungszeiten hat sich doch in den letzten Jahren schon verbessert, oder?

Roswitha Girdler: Einheitlich lange Öffnungszeiten war ein Wunsch, als ich angetreten bin. Aber eigentlich haben wir in der Innenstadt nicht wirklich viel bewegen können, obwohl wir es als Schloss Arkaden vorleben. Wenn ich nicht alle Register ziehe, die ich persönlich beeinflussen kann, dann verstehe ich das Klagen nicht. Da lasse ich nicht das Argument zu, der Onlinehandel nimmt mir Kunden weg. Erst wenn ich sagen kann, ich habe alles in meiner Macht stehende ausgekostet und habe dennoch Rückgänge, dann kann ich sagen, das liegt nicht mehr in meinen Händen.

Was macht Sie so sicher?

Roswitha Girdler: Sie sehen es an zwei Paradebeispielen. An den verkaufsoffenen Sonntagen ist die Stadt in den fünf Stunden brechend voll. Wir agieren nicht an den Menschen vorbei. Wir sehen, der Bedarf ist da. Ob das übermorgen noch so sein wird, da müssen wir wachsam sein. Aber ich gebe dem Kollegen Recht: Der stationäre Handel lebt.

Stephan Jaletzke: Hier bei uns werden Sie angesprochen, werden wiedererkannt. Der Verkäufer kennt vielleicht schon ihre Wünsche. Diese persönliche Ansprache bekommen sie vom Roboter nicht.

Erinnern Sie sich an einen Besucherrekordtag?

Roswitha Girdler: Wir hatten vor zwei Jahren eine lange Einkaufsnacht im Dezember: 43 000 Besucher. Wenn man das mit der Einwohnerzahl Heidenheims vergleicht, ist das schon eine Marke.

Also die Zahlen gehen nicht zurück, im Gegenteil?

Roswitha Girdler: Aber man muss schon kämpfen, damit man die Zahlen halten kann. In diesem Jahr wird Herrn Jaletzke ein Event geschenkt.

Welches denn?

Stephan Jaletzke: Das 15-jährige Bestehen der Schloss-Arkaden im Oktober. Was es da gibt, verraten wir aber noch nicht.

Zur großen Centerparty werden Sie nicht mehr da sein. Wie traurig sind Sie, Frau Girdler?

Roswitha Girdler: Ich habe das Center ein bisschen als mein Familienunternehmen gesehen. Ich durfte formend dabei sein von Anfang an. Mein Seniorchef hat mir das große Vertrauen entgegengebracht, dass ich mich hier entfalten konnte. Es war eine Win-Win-Situation. Die Marke Schloss-Arkaden, das ist mein Baby gewesen.