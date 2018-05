Umfrage Was tun mit alter Architektur?

Was tun mit alter Architektur?

Heidenheim / hz

Wenn alte Häuser abgerissen werden, ist der Aufschrei groß. Doch eine Sanierung ist oft unwirtschaftlich. Was also tun? Stimmen Sie ab bei unserer Online-Umfrage.

Viele Städte haben gerade darin ihren Charme, dass sie verwinkelte Gassen und historische Häuser haben. Alte Gebäude sehen einfach gemütlich aus und geben einer Stadt ihr Gesicht.

Wenn alte Häuser abgerissen werden, ist der Aufschrei gleich groß, so wie derzeit wegen eines Projekts am Eugen-Jaekle-Platz in Heidenheim.

Dabei legt der Architekt in diesem Fall Wert darauf, dass die Neubauten sich optisch wenig von den alten Gebäuden unterscheiden: Keine „Betonklötze“, wie Kritiker befürchten.

Es ist nun mal ein Dilemma: Soll ein Gebäude auf neuestem Stand sein, kommt eine Sanierung oftmals wegen zu hoher Kosten nicht infrage. Ein Neubau ist dann wirtschaftlicher.

Nun stellt sich die Frage: Sollen alte Gebäude in Innenstädten generell nur saniert werden dürfen, koste es was es wolle? Oder sollen Neubauten nur dann genehmigt werden, wenn sie den alten Bauformen gleichen? Oder ist es ihnen völlig egal?