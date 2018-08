Umfrage Was trauen Sie dem FCH 2018/19 zu?

Was trauen Sie dem FCH 2018/19 zu?

Heidenheim / HZ

Wie wird sich der 1. FC Heidenheim in der jetzt gestarteten Saison schlagen? Hier geht’s zur Umfrage.

Fünf Punkte aus drei Spielen: Die Bilanz bisher ist ordentlich, aber zugleich nicht überwältigend. Gerade in den ersten beiden Ligaspielen wäre für den 1. FC Heidenheim mehr drin gewesen – besonders gegen Holstein Kiel. Und auch im DFB-Pokal gegen den SSV Jeddeloh II war der Endstand zwar eindeutig, die Phase, in der die zwei Gegentreffer gefallen sind, war aber unnötig.

Im Spiel gegen Dynamo Dresden zeigte der 1. FC Heidenheim die bisher beste Leistung und gewann erstmals in der zweiten Liga ein Spiel gegen die Mannschaft aus Sachsen. Der FCH steht somit auf Tabellenplatz acht.

Wie sehen Sie angesichts der bisherigen Leistung und Verfassung der Mannschaft die Prognose für die nun gestartete Zweitligasaison 2018/19?

Rechnen Sie – vom jetzigen Stand aus betrachtet – für den 1. FC Heidenheim am Ende mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld oder mit einem Platz in der oberen oder eher in der unteren Zweitliga-Tabellenhälfte?