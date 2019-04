Was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie nicht verpassen sollten: Hier ist unsere Wochenvorschau.

Sonntag, 7. April

Am Sonntag wird Georg Elser gedacht.

© Foto: Sabrina Balzer

Anlässlich des Jahrestags seiner Ermordung findet um 11 Uhr in Schnaitheim eine Gedenkfeier für den Hitler-Attentäter Georg Elser statt. Treffpunkt ist die Elser-Anlage.

Einiges geboten ist beim Heidenheimer Outdoor- und Freizeittag von 12 bis 18 Uhr. Viele Geschäfte haben den ganzen Tag über geöffnet. Ausstellungen und Sonderaktionen in der Innenstadt laden zum Bummeln ein.

Auf Tour mit seinem neuen Programm „Harmoniesüchtig“ macht Olaf Bossi um 18 Uhr halt in der Dischinger Arche und singt und erzählt dort Geschichten aus dem Leben. Dabei verbindet er humorvolle und berührende Texte mit eingängigen Melodien, ohne dabei Witze auf Kosten anderer zu machen.

Dienstag, 9. April

Volles Haus bei der Frühlingsfeier der Senioren im CC.

© Foto: Rudi Weber

Ab 14 Uhr gehört das Congress-Centrum auf dem Schlossberg den Heidenheimer Senioren: Dann findet die Frühlingsfeier der Senioren statt.

Beim ersten Konzert der neuen Saison in der Reihe „Museumsmusik“ erklingt ab 19 Uhr in der Heidenheimer Schlosskirche Musik für Streichinstrumente aus fünf Jahrhunderten, vom Barock bis zur Moderne.

Donnerstag, 11. April

Um 18.30 Uhr kommt der Königsbronner Gemeinderat zusammen. Unter anderem wird es um die Planungen für die Königsbronner Straße in Zang gehen.

Freitag, 12. April

Die Baustelle der Lebenshilfe in der Memminger Wanne.

© Foto: Christian Thumm

Die Lebenshilfe baut in der Memminger Wanne in Giengen ein neues Wohnheim mit 24 Wohnplätzen und zwei Kurzzeitplätzen. Um 13 Uhr ist mit dem Spatenstich der offizielle Baubeginn.

Samstag, 13. April

Ordentlich Holz gemacht wird bei der Waldarbeitsmeisterschaft in Ochsenberg.

© Foto: Oliver Vogel

Ordentlich Holz gemacht wird ab 18.30 Uhr bin Ochsenberg: Hier findet wieder die Waldarbeitsmeisterschaften statt.