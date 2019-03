Was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie nicht verpassen sollten: Hier ist unsere Wochenvorschau.

Montag, 1. April

Beeindruckende Einblicke in die 100 Jahre alte Geschichte des Naturtheaters gibt es ab Montag im Museum von Schloss Hellenstein.

© Foto: Markus Brandhuber

Um 9.30 Uhr wird auf dem Heidenheimer Schlossberg Richtfest gefeiert – und zwar am neuen Haus K des Klinikums.

Kurz danach und nur einen Katzensprung entfernt geht es los mit Bauarbeiten: für den Erweiterungsbau des Deutschen Roten Kreuzes.

Abends dann findet die Vernissage für eine ganz besondere Ausstellung im Museum Schloss Hellenstein statt: 100 Jahre Naturtheater werden in diesem Jahr gefeiert. Die Ausstellung gibt spannende Einblicke in die Geschichte der Heidenheimer Institution mit Fotos, alten Kostümen und Requisiten.

Donnerstag, 4. April

Gegner des Hansegispasses haben eine Podiumsdiskussion organisiert.

© Foto: Sebastian Hyneck

Für und Wider des Hansegispasses wird ab 19.30 Uhr im Zinzendorfhaus diskutiert. Organisiert wird die Podiumsdiskussion von den Gegnern des Projekts.

Freitag, 5. April

Im Archäopark wird ein Skulpturenpfad eröffnet.

© Foto: Markus Brandhuber

Mit einer Vernissage wird im Archäopark Vogelherd ein Skulpturenpfad mit 3-D-Repliken der wichtigsten Fundstücke eröffnet. Von 17 bis 19 Uhr können Interessierte unter anderem die Tierfiguren von Mammut, Pferd und Löwe betrachten.

Die Heidenheimer Feuerwehr mit ihren Abteilungen kommt ab 19 Uhr in der Hartmann-Kantine in Heidenheim zu ihrer Hauptversammlung zusammen.

Samstag, 6. April

Am Samstag ist zum 15. Mal Kulturnacht in Giengen.

© Foto: Sabrina Balzer

Zum 15. Mal findet in Giengen die Kulturnacht statt. Los geht’s um 20 Uhr.

Der Kindertagespflegeverein veranstaltet ab 10 Uhr im Gemeindezentrum St. Maria eine Podiumsdiskussion. Politiker verschiedener Fraktionen und Vertreter der Kindertagespflege setzen sich mit Fragen zu dieser Betreuungsform auseinander und stellen ihre Zukunftspläne für die Kindertagespflege im Landkreis vor.