Was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie nicht verpassen sollten: Hier ist unsere Wochenvorschau.

Sonntag, 10. März

Am Wochenende sind wieder Heidenheimer Autotage.

© Foto: Natascha Schröm

Inspirationen für ein neues „heilig's Blechle“ oder einfach nur mal schauen? Am Wochenende finden wieder die Heidenheimer Autotage statt, bei denen die Autohäuser der Stadt ihre Neuheiten präsentieren.

Zum Abschluss der Reihe „Kultur im Café“ spielt die Band „Your Session“ ab 11 Uhr im Café des Naturtheaters. Sie präsentieren dabei Coversongs ohne viel Schnickschnack.

Gecovert wird dann auch abends im Konzerthaus, wenn bei der Live Show „Abba Gold“ ab 19 Uhr die Hits der schwedischen Kultband präsentiert werden. Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent: jedes noch so kleine Detail soll dabei authentisch sein.

Montag, 11. März

Die Tübinger und Freiburger machen vor, wie das Stadtviertel im Haintal einmal aussehen könnte.

© Foto: Armin Scharf

Was kann im neuen geplanten Heidenheimer Stadtviertel im Haintal alles möglich sein? Wie funktioniert das neue Verfahren? Wie kann man eines der Grundstücke ergattern? Um 19 Uhr findet hierzu eine Bürgerinfo im Emil-Ortlieb-Saal des Rathauses statt.

Dienstag, 12. März

Das Landestheater Tübingen kommt an die Waldorfschule.

© Foto: Tobias Metz

Das Landestheater Tübingen ist um 20 Uhr im Festsaal der Waldorfschule zu Gast und zeigt einen der größten Klassiker der deutschen Theater- und Literaturgeschichte: Goethes „Faust“.

Mittwoch, 13. März

Bei der Bürgerversammlung kommen die Itzelberger zu Wort.

© Foto: Luftbild Geyer

Wo drückt der Schuh in Itzelberg? Nachdem bereits schon in Zang eine Bürgerversammlung stattgefunden hatte, dürfen ab 19 Uhr nun auch die Itzelberger die Königsbronner Verwaltung mit fragen löchern.

Donnerstag, 14. März

Nochmal eine Info-Veranstaltung und nochmal eine für die Bewohner der Gemeinde Königsbronn: Um 19 Uhr werden in der Hammerschmiede die Ergebnisse des energetischen Quartierskonzeptes vorgestellt.

Freitag, 15. März

Schüler in der ganzen Bundesrpublik demonstrieren derzeit für den Klimaschutz.

© Foto: Anna Prasser

„Fridays for Future“: Unter diesem Motto wollen nun auch Heidenheimer Schüler fürs Klima demonstrieren. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Bahnhof, danach soll es vor dem Rathaus eine Kundgebung geben.

Um 14 Uhr wird das neue Heidenheimer Hospiz Haus Barbara eingeweiht. Einen Tag der offenen Tür gibt es dann am Samstag ab 9 Uhr.

Samstag, 16. März

Zum Wohle! In Gerstetten ist wieder Most-Probe.

© Foto: Archiv, Timo Landenberger

Darf's ein Glaserl mehr sein? Mittlerweile schon Kult ist die Gerstetter Mostprobe im Alten Schulhaus. Dabei werden die Erzeugnisse von Most-Produzenten aus der Region getestet und bewertet,

Auf dem Heidenheimer Schlossberg findet erneut die Immobilienmesse statt. Im CC gibt es den ganzen Tag über Neues rund um die Themen Kaufen, Bauen und Sanieren.