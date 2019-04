Zur Umfrage der Woche (“Tun Sie was für die Insekten?“, HZ vom 9. April)

In den Beiträgen wurde von Einzelpersonen gesagt, was sie für die Insekten machen. Die Frage nach der Verantwortung der Landwirtschaft angerissen. Doch einen, für mich wichtigen Aspekt, möchte ich einbringen:Unsere Stadtgärtner sind im Frühjahr wie im Herbst, mit großen Laubbläsern auf öffentlichen Grünflächen, wie seit einigen Tagen am Schlossberg, mit dem Säubern der Grasflächen beschäftigt. Dasselbe trifft für Unternehmen zu, die Landschaftsgärtnerei betreiben. Dabei wird Herbstlaub auf große Haufen geblasen und dann ins Kompostwerk gebracht.

Meine Frage ist nun, wie viele Kleinlebewesen (Marienkäfer, Erdbienen, Erdhummeln, Asseln, Würmer usw. ) überleben diesen Prozess nicht und stehen daher für die Vögel nicht mehr als Nahrung zur Verfügung? In wenigen Wochen wird dann geklagt, dass Vögel ihre Jungen nur noch schwer aufziehen können, da sie weniger Nahrung finden.

Dass viele der Lebewesen auch für die Schädlingsbekämpfung ihren Beitrag leisten, möchte ich nur am Rande erwähnen.

Vielleicht sollte auch dieser Aspekt bei denen mit der Landschaftspflege Beauftragten stärker berücksichtigt werden.

Albert Jooß, Heidenheim