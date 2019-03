Heidenheim Was ist aus den Ideen geworden?

Heidenheim / hz

Leserbrief zur geplanten Neubebauung in der Oststadt.

Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Dort wird viel für die Erhaltung alter, erhaltenswerter Bausubstanz getan. Hier habe ich den Eindruck, dass man alles gleich machen will. Das ist doch keine Architektur! Es wurden gute Ideen vorgetragen, damals bei der Begehung. Was ist doch nur daraus geworden? Soll man sich noch einsetzen für die Gestaltung von Heidenheim? Was denkt der Gemeinderat sich eigentlich, so eine erhaltenswerte Gebäudesubstanz abreißen zu lassen? Denkt er? Wir Heidenheimer müssen uns wehren, oder?

Klaus-Peter Ollesch, Heidenheim