Heidenheim Warmer Rhythmus bei Jazz Heidenheim

Heidenheim / Hans-Peter Leitenberger

Vor über 80 Besuchern spielte das „Josho-Stephan-Trio“ in der alten Dualen Hochschule in Heidenheim charmanten Jazz mit funkigem Einschlag.

In der fast heimeligen Cafeteria der alten DH vergaß man am Freitagabend schnell die herbstlichen Temperaturen. Das „Josho-Stephan-Trio“ sorgte für wärmende Rhythmen zu Beginn der Herbst-Jazzsaison, wobei man erfreulicherweise viele alte Standards zu hören bekam. Da wirkte aber auch der Genius Django Reinhardts mit.

Wenn Joscho Stephan in die Saiten seiner herrlich sonor klingenden Gitarre griff, kamen geisterhaft rasante Läufe mit enormer Präzision, aber stets locker, swingend und melodiös. Atemberaubende Doppelgriffe und pfeilschnelle Glissandi verrieten bei dem famosen Bassisten Stefan Berger den Könner, der sich mit viel Feingefühl als „Melodiker“ präsentierte.

Es war eine Freude, seine brillante Fingertechnik zu den maschinenhaften Prestissimi zu erleben. Papa Günter Stephan bekam nur Lob vom Filius für seine famos geführte Rhythmusgitarre, auf der er mit viel Feingefühl und Taktsicherheit die temporeichen Figuren modellierte, während Joscho mit ständig neuen Arpeggien, Harmonien und explodierenden Licks glänzte.

Nicht nur bei Django Reinhardts Ohrwurm „Minor Blues“ mit duftigen Musette-Elementen merkte man die harmonische Zusammenarbeit von Melodie-und Rhythmusinstrument, wobei Joshos sprudelndes Temperament so ganz nebenbei die die „jazzigen“ Akkordeffekte mühelos hervorhob.

Bluesig und verhalten

Eher bluesig und verhalten erklang Djangos „Blue Drag“, bei dem der Bass die ersten Takte vorgab, um Josho dezent auf der Gitarre einschweben zu lassen. Django Reinhardts zauberhafte Stücke begeisterten aber ebenso wie Eigenkompositionen Josho Stephans, der die Stücke „über ihn und für ihn“ in den Mittelpunkt des inspirierenden Abends stellte.

Die bewundernswerten Steigerungen in Expressivität und Tempo lebten von der technischen Brillanz und Vielseitigkeit Joshos, der auch mit humorvoller Moderation durch den Abend führte. Er zeigte sich jedoch nicht als egomaner Techniker , sondern er bot durch einfühlsames Spiel mit Klangfarben und sorgfältiger Figurengestaltung dem Trio die Gelegenheit, „aus einem Guss“ zu spielen. Mit „Made in France“ bot das Trio ein Meisterwerk von Biréli Lagrène, der im Geiste Django Reinhardts arbeitete, jedoch mit funkigem Einschlag und Fusion-Jazz-Elementen, die auf Joshos Gitarre mit der gewohnten Rasanz und mit einem spielerischen Charme erklangen. Chromatisch, geheimnisvoll , ja fast exotisch erklang „Caravan“ von Juan Tizol, der diesen Kracher vor über 80 Jahren zusammen mit Duke Ellington schuf.

Die dynamischen Feinheiten bei der Darbietung erfreuten durch eine enorme Leuchtkraft und Farbigkeit. Melodiös und lebendig kam Billy Strayhorns „Take The A-Train“ und man konnte noch weitere Überraschungen der feinsten Art erleben, etwa Mozarts Rondo „Alla Turca“ aus der Klaviersonate Nr. 11 A-Dur.

Finesse und Sicherheit

Dieses bot sich mit seinen rhythmischen Finessen zum „Verjazzen“ regelrecht an. Josho Stephans differenziertes Spiel, das nicht nur durch Sicherheit bei den rasenden Tempi beeindruckte erklang leuchtend, stark und zärtlich .

Seine kompositorische Fantasie zeigte sich noch einmal bei eigenen Stücken, in die er lässig das „Girl from Ipanema“ und Ella Fitzgeralds „Undecided“ einflocht. Mozart brachte er schon, aber Beethoven kam bei einem flotten „Freude schöner Götterfunken“ auch nicht ungeschoren davon. Beide „Klassiker“ hätten ohnehin ebenso ihren Spaß an dem fulminanten Konzert gehabt wie die begeisterten 82 Besucher bei „Jazz Heidenheim“.

Das Programm von Jazz Heidenheim

19. Oktober - Meyers Nachtcafé

9. November - Echoes of Swing

7. Dezember - Lily Dahab

&

Band

26. Dezember - Gospel und mehr mit Brenda Boykin

&

Band

29. Dezember- Svevende