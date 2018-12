Werkgymnasium Waldbrand: Werkgymnasium unterstützt Schule in Kalifornien

Heidenheim / pm

Die Veranstaltung mit 100 Akteuren fand zugunsten der kalifornischen Paradise Highschool statt.

Wie immer in der Adventszeit fand am Werkgymnasium der „Abend der kleinen Stücke“ statt. Die Programmvielfalt sorgte für einen kurzweiligen Abend, die Kulturmulde platzte vor Zuschauern aus allen Nähten.

Mit dem Erlös von 1814 Euro wurde die Paradise Highschool in Kalifornien unterstützt, die unter den Waldbränden gelitten hatte. Schulleiter Loren Lighthall, der mittlerweile von der Spende erfahren hat, zeigte sich tief beeindruckt und sehr dankbar darüber, was die Heidenheimer Schulgemeinschaft da auf die Beine gestellt hat.

Die rund 100 Akteure aus allen Jahrgangsstufen wurden von Schulleiter Ralf Kiesel ebenso begrüßt wie die zahlreichen Gäste. Dann führte das Moderatoren-Duo Stephan Kondo und Nikolas Teuscher durch den Abend, der vom Unterstufenchor sowie der Harfenspielerin Laureen Sturm eröffnet wurde. Nach einer sehenswerten Hip-Hop-Dance-Einlage trugen Anna Hank und Fabian Flinner den selbst geschriebenen „Song of the Devil“ vor. Die Isis-Wings-Gruppe aus der 6a versetzte danach das Publikum mit ihrer von LED-Umhängen illuminierten Choreographie in Staunen. Den Abschluss vor der Pause gestaltete Emily Brehm am Flügel mit dem ersten Satz von Mozarts Sonate in c-Moll und die gewohnt souverän spielende Jazzband mit Sängerin Ricarda Rickert.

Ein weiteres Highlight waren die Akrobatinnen Ronja Lämmlein und Hanna Tilscher am Vertikaltuch. Dina Tanzmann sorgte mit ihrer großartigen Stimme und dem Titel „Somewhere in your silent night“ für Gänsehaut-Feeling. Eher fröhlich waren dann die Einlagen von Tobias Schied mit seinem „Tango für Tuba“ und das Filmhits-Medley des Kernfachs Musik, das in verteilten Tönen auf Bierflaschen gespielt wurde. Eine weitere Abwechslung bot Julian Törke mit seinem Poetryslam-Vortrag „Gedanken über Beziehungen“, ehe der Große Chor diesen bunten Abend mit „Marry you“ von Bruno Mars und einem Kyrie aus der Missa Festiva von John Leavitt abrundete.