An einem Europatag der Schulen diskutierten Schüler der Kaufmännischen Schule mit dem SPD-Politiker Andreas Stoch.

Anlässlich eines bundesweiten Tages an Schulen zu Europa fand an der Kaufmännischen Schule eine Diskussionsrunde mit dem Vorsitzenden der SPD-Landespartei Andreas Stoch statt.

Über 100 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums, der Berufsschule und der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft hatten sich mit ihren Geschichtslehrern durchaus kritische Fragen überlegt, die sie Stoch stellen wollten.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Stefan Bader und dem Hinweis, wie intensiv sich die Schule und die Schüler bereits seit rund 25 Jahren mit Europa befassen, begann die Podiumsdiskussion.

Fragen nach dem Waffenhandel

Wissen wollten die Schüler etwa, warum Europa und insbesondere Deutschland immer noch Waffen in Krisengebiete verkauft und ob hierbei finanzielle Gesichtspunkte wichtiger seien als Menschenleben. Auch die Folgen des Brexits für die EU und die Frage, ob eventuell eine Welle der Austritte folgen könnte, wurde diskutiert. Besonderen Raum nahm in der Diskussion das Schicksal der Migranten ein, insbesondere der Sachverhalt, dass einige Länder sich nicht zu dem verbindlichen Wertekanon der EU bekennen und sich dauerhaft weigern, Menschen aufzunehmen, welche aus persönlicher Not ihre Heimat verlassen haben und nun Asyl in Europa suchen.

Aber auch sehr persönliche Fragen wurden Stoch gestellt, wie er sich beispielsweise bisher für die EU engagiert habe.

Durchaus Interesse an Politik

Nach Ende der Veranstaltung blieben etliche Schüler und diskutierten mit Stoch weiter. Die Veranstaltung zeigte für die Schulleitung einmal mehr, dass junge Menschen sich durchaus für Politik interessieren.