Wagners „Walküre“ aus New York

„Selbst der alten Esche Stamm / erglänzte in goldner Glut!“ Opern-Fans, insbesondere die Wagnerianer unter ihnen, wissen nun selbstverständlich sofort, was die Stunde geschlagen hat: „Die Walküre“, 1. Aufzug, 3. Szene. Da beginnt das Wälsungenblut zu kochen – und die Geschichte vom „Ring des Nibelungen“ nimmt zu Beginn ihres zweiten Teils so richtig Fahrt auf. Es soll Wagnerfreunde geben, die die oben erwähnte Szene auch musikalisch für die gleichzeitig aufregendste und schönste des gesamten „Rings“ halten.

Doch selbst wer mit Wagner, ja sogar mit der Oper an sich rein gar nichts am Hut hat, kennt, wo wir schon bei der Musik angelangt sind, mindestens den „Walkürenritt“. Freilich schwingen sich die Damen erst Stunden später in der ersten Szene des dritten Aufzug aufs Pferd.

Der Umstand, dass, wie jetzt in New York, „Die Walküre“ in einer Saison gewissermaßen isoliert von den drei anderen Teilen des „Rings“ allein auf dem Spielplan steht, hatte übrigens im vergangenen Jahr bei den Bayreuther Festspielen für Verwunderung gesorgt und war nicht nur von Hardlinern unter den Wagnerianern als Tabubruch gewertet worden. Es war gemutmaßt worden, dass damit eine marketingtechnische Extrawurst für den früheren Star-Tenor Plácido Domingo gebraten wurde, der „Die Walküre“ dirigieren hatte dürfen und dafür einige Buhs hatte einstecken müssen.

Aber New York ist nicht Bayreuth. Und Plácido Domingo ist auch nicht mit von der Partie.