Vortragsreihe Vortragsreihe: Blick in weit entfernte Galaxien

Vortragsreihe: Blick in weit entfernte Galaxien

Heidenheim / HZ

Experten berichten von Astronomie im alten China und über neue Technik.

Die Vortragsreihe der Volkshochschule und des Astronomievereins Heidenheim beginnt gleich doppelt exotisch: mit dem alten China und dem modernen Japan. Zum Start am Donnerstag, 4. Oktober, wird Dr. Gerhart Raichle über die Astronomie im alten China berichten, wo schon vor mehr als 2000 Jahren sternkundliche Entdeckungen gemacht wurden.

Eine Woche später folgt Dietmar Mondon (Aalen) mit einem Vortrag über die Astronomie im Japan von heute, die er als Vertreter der Firma Zeiss beim Bau eines modernen Teleskops der Universität Kyoto selber mit befördert hat.

Um unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, sowie auch um weitere der vielen Milliarden anderen Galaxien geht es am 8. November im Vortrag von Dr. Reinhard Pieper. Ihm folgt am 29. November Heinz Erhard mit einem Referat über den „Mars-Express“, die einzige deutsche Mission, die den Nachbarplaneten bisher vollständig fotografiert hat – mit Kameras, die in Friedrichshafen gebaut wurden.

Gerd Jooß wird am 6. Dezember das Projekt „James-Webb-Weltraumteleskop“ vorstellen, das im kommenden Jahr ins All geschossen werden und die Nachfolge des berühmten Hubble-Teleskops antreten soll. Die Reihe schließt am 13. Dezember mit der Würdigung eines außergewöhnlichen Genies: Herbert Heuberger wird ein Porträt des vor kurzem verstorbenen berühmten Astrophysikers und Kosmologen Stephen Hawking zeichnen.

Info Die Vorträge finden jeweils um 20 Uhr im Elmar-Doch-Haus statt. Der Eintritt ist frei.