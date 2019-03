Vorher - Nachher: Die Rodung am Rinderberg

Heidenheim / HZ

Zehn Hektar Wald wurden vergangene Woche am Rinderberg zwischen Heidenheim und Nattheim gefällt. Hier sieht man den Unterschied.

Im Mai 2018 stimmte der Heidenheimer Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich dem Verkauf eines knapp 14 Hektar großen Areals am Rinderberg an eine Gesellschaft namens Gazeley zu.

Mit dieser Zustimmung war auch klar, dass Wald gerodet werden muss. Dies geschah vergangene Woche. Auf dem folgenden Bild kann man den Unterschied vor und nach der Rodung gut erkennen. Mit dem Schieberegler kann jeweils der Vorher- oder Nachherzustand gezeigt werden.