Am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 30. Mai, beginnt die neue Saison der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ im Brenzpark. Die Band „Soul City“ aus Gundelfingen wird ab 16 Uhr das Eröffnungskonzert bestreiten. Die Musiker haben Soul und Black Music im Repertoire, Welthits von James Brown, Otis Redding, Joe Cocker und anderen.

Kraftvollen Sound verspricht für Freitag, 31. Mai, ab 19 Uhr die siebenköpfige Mini-Big-Band „Groovin’ Bastards“, die in unterschiedliche Musikstilen wie Swing, Reggae, Soul, Pop, Ska, Rock und Blues zu Hause ist.

Am Samstag. 1. Juni, ab 19 Uhr heißt es „Liberty in Concert“. Handgemachte Rock-und Popmusik ist das Markenzeichen der fünf Musiker, die seit über dreißig Jahren unterwegs sind. Ein besonderes Markenzeichen der Band sind 5 stimmige A-Cappella-Nummern.

Das Abschlusskonzert dieses Auftaktwochenendes bestreitet am Sonntag, 2. Juni, ab 16 Uhr die „Hee Haw Pickin’ Band“ aus München. Die Cowboys fühlen sich in diversen musikalischen Sätteln wohl, egal ob Country der 50er bis 90er Jahre mit Pedal Steel Guitar, Texas Honky Tonk, Wester-, Swing oder eigene Nummern. Die Band wurde bei Wettbewerben im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet. Auszeichnungen.

Alle Veranstaltungen finden auf dem kleinen Festplatz im Brenzpark statt. Für Parkbesucher ist der Eintritt frei.

Bis zum 15. September präsentiert der Brenzparkverein im Veranstaltungspavillon die Fotoausstellung

„Clichy – Heidenheim – St.Pölten, eine Erfolgsgeschichte“ mit Fotos aus allen drei Partnerstädten. Die Ausstellung kann vor und nach den Veranstaltungen besucht werden. kubi