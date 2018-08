Heidenheim Von Namibia in den Brenzpark

Von Namibia in den Brenzpark

Heidenheim / pm

Reiseeindrücke und Rockkonzert mit Siggi Schwarz und Tom Cròel.

Eine dreiwöchige Rundreise des Hobbyfotografen Dr. Markus Maunz durch Namibia zeigt Kontraste zwischen Meer und Küstenleben, Sand und Steinwüsten, Steppen und subtropischen Landschaften. Genau diese Kontraste will er in einem Vortrag am Freitag, 31. August, um 19.30 Uhr im Café-Bistro „Lieblingsplatz“ im Brenzpark vermitteln.

Der Reichtum an Tierarten zu Wasser und zu Land und die Herzlichkeit der Einwohner bereiteten dem Fotografen unvergessliche Eindrücke. Bei der Präsentation in dreidimensionalen Bildern werden die Zuschauer mit auf diese Reise genommen. 3D-Brillen stehen zur Verfügung.

„Erlebnis Kenia“ heißt der Reisebericht am Samstag, 1. September, mit Heidi und Hannes Beylschmidt. Die beiden Afrika- Begeisterten besuchten Kenia auf einer mehrwöchigen Tour und wollen mit ihrem Vortrag zeigen, wie vielfältig und bunt das Land ist.

Seien es die kleinen und großen Tiere oder die Natur mit ihren Seen, Sümpfen, Regenwäldern und unendlichen Weiten. Bei trockenem Wetter beginnt der Vortrag um 20.30 Uhr auf dem kleinen Festplatz, bei schlechtem Wetter um 18 Uhr im Veranstaltungspavillon.

Am Sonntag, 2. September, kommen mit Siggi Schwarz und Tom Cròel zwei erfahrene Spitzenmusiker zu „Sommer im Park“.

Siggi Schwarz rockte mit seiner Gitarre schon in den 70er Jahren und teilte sich die Bühne mit vielen Stars des Rockbusiness. Tom Cròel, bekannt durch seine markante, kräftige Stimme, ist seit über 30 Jahren als Sänger auf vielen Bühnen in ganz Europa zu sehen.

Begleitet werden die beiden von Keyboarder Reinhold Ohmayer und Schlagzeuger Bernd Elsenhans. Das Konzert auf dem kleinen Festplatz beginnt um 16 Uhr.