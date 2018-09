Heidenheim Kommentar zur Klinik-Servicegesellschaft: Von Kosten und Nutzen

Heidenheim / Silja Kummer

Lohnt sich die Gründung einer Servicegesellschaft fürs Klinikum? Das ist die zentrale Frage bei den Plänen der Geschäftsführung. Ein Kommentar von Silja Kummer

Man kann das rein finanziell betrachten: Eine Million Euro innerhalb von fünf Jahren ist keine besonders überzeugende Summe angesichts betrieblicher Erträge in Höhe von 105 Millionen Euro (2017), aber auch angesichts eines Verlusts von 7,2 Millionen Euro, ebenfalls im vergangenen Jahr.

Man kann das Vorhaben moralisch beurteilen: Ist es sinnvoll, beim Sparen in einem so großen Haus gerade bei denen anzusetzen, die ohnehin schon ein sehr geringes Einkommen haben? Die für einen vergleichsweise niedrigen Stundenlohn teilweise ungelernte, einfache Tätigkeiten verrichten, die für das Wohl der Patienten aber eine wichtige Rolle spielen? Auf Hygiene im OP, Sauberkeit in den Zimmern, frische Wäsche und ein professionell zubereitetes Essen möchte sicher niemand im Klinikum verzichten.

Kleine Veränderung im Lohn kann existenziell sein

Wer statt zwölf Euro zehn Euro pro Stunde verdient, hat einen Einkommensverlust von mehr als 16 Prozent. Wer von 100 Euro pro Stunde dieselben zwei Euro abgeben muss, verliert nur zwei Prozent seines Gehalts. Bei dieser Rechnung geht es nicht darum, sozialen Neid anzufachen, sondern die Entscheidungsträger darauf aufmerksam zu machen, wie existenziell sich eine vermeintlich kleine Änderung auswirken kann, wenn man ohnehin schon wenig verdient.

Man könnte zuletzt das Vorhaben im Klinikum auch gesamtheitlich betrachten: Je prekärer Beschäftigungsverhältnisse werden, desto eher muss der Staat später bei der Rente dieser Menschen zuschießen. Und wenn die Unterschiede bei den Einkommen weiter zunehmen, wird auch die gesellschaftliche Spaltung größer, die heute schon einem europaweiten Abdriften in den Rechtsextremismus in die Hände spielt.

Mitarbeiter in der Pflege bekommen Kritik direkt ab

Zur Lösung der finanziellen Misere des Klinikums würde die Gründung einer Servicegesellschaft einen eher geringen Beitrag leisten. Was das Sparen im Niedriglohnbereich aber auf jeden Fall mit sich bringen wird, ist eine große Verärgerung beim Personal des Klinikums, insbesondere in der Pflege.

Denn diese Mitarbeiter sind im Alltag auf die Serviceleistungen angewiesen und bekommen, wenn diese nicht gut sind, alle Beschwerden von Patienten über mangelnde Sauberkeit oder schlechtes Essen direkt ab. Und nicht zuletzt fühlt man sich bislang im Klinikum noch als ein Haus, in dem man gemeinsam zum Wohl des Patienten arbeitet – und nicht als Dienstleister in verschiedenen Gesellschaften. Es wäre besser, wenn dies so bliebe.