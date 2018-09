Heidenheim Markt im Brenzpark: Am Wochenende kommen die Kunsthandwerker

Heidenheim / pm

Beim Kunsthandwerkermarkt werden rund 90 Aussteller ihre Waren präsentieren.

Schon seit Jahren findet am letzten Wochenende im September der Kunsthandwerkermarkt in Heidenheim statt. Auch am Samstag und Sonntag ist es wieder soweit: Jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es an zahlreichen Ständen jede Menge Interessantes und Dekoratives zu sehen und zu kaufen. Denn rund 90 Händler, Handwerker und Künstler präsentieren ihre hochwertigen Arbeiten.

Aus ganz Deutschland, Österreich und Ungarn kommen die Aussteller dem Organisator zufolge nach Heidenheim. Sie haben ein großes und vielfältiges kreatives Angebot dabei: Klassische Handwerker wie Töpfer, Korbflechter, Hutmacher und Glaskünstler sind ebenso zu finden wie bildende Künstler mit Malerei und Bildhauerei.

Die Besucher werden in diesem Jahr erneut einige neue Aussteller entdecken. Insbesondere werden auch viele junge Handwerker und Künstler auf dem Markt vertreten sind. Das Angebot sei unglaublich faszinierend, vielfältig, farbenfroh und kreativ, verspricht der Veranstalter.

Auch neue Aussteller am Start

Langjährige Aussteller wie Sebastian Schmidt mit seinen originellen Steinbüchern erfüllten diese Kriterien problemlos, genauso wie etwa Zahra Held mit ihrem Makramee-Schmuck. Außerdem werde eine reiche Auswahl an kunstvollen und professionellen Textilarbeiten auf dem Markt finden, neben klassische Töpferwaren, aber auch moderne Keramikkunst. Darüber hinaus gibt es Gold- und Silberschmiedkunst, ein Edelsteinschleifer führt seine Schleifkunst vor. Auch gibt es Glas, edle Metalle, Seifen, Holz, Leder, Ton, Wachs, Papier, Filz, Seide und damit eine große Fülle kunsthandwerklicher Arbeiten aus allen nur möglichen Materialien zu entdecken.

Natürlich lebt der Kunsthandwerkermarkt auch vom Zusehen und von den Gespräche mit den Ausstellern, Künstlern und Handwerkern. Die Aussteller gruppieren sich im Brenzpark entlang des befestigten Weges an der Brenz vom Haupteingang bis zum Kleinen Festplatz.