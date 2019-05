Die steigenden Fallzahlen wirken sich positiv auf die Erlöse aus. 2019 werden Kardiologie und Urologie ausgebaut.

Im Rahmen des „Abendtreff“ der Frauenselbsthilfe nach Krebs sprach der Geschäftsführer des Klinikums Heidenheim Udo Lavendel über die Entwicklung des Gesundheits-Campus Schlossberg. Die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH bestehen aus dem Klinikum Heidenheim und der Geriatrischen Reha Klinik Giengen. Im Klinikum Heidenheim stehen 568 Planbetten zur Verfügung.

Die vollstationären Fallzahlen konnten seit 2013 um etwa zwölf Prozent auf 21 591 gesteigert werden, was sich positiv auf die Erlöse auswirkte. Zur Verbesserung des Finanzergebnisses wurden insgesamt 83 umsatzsteigernde, kostensenkende oder organisatorische Projekte initiiert. Davon sind 57 abgeschlossen. Diese umfassen im Wesentlichen Leistungs- und Infrastrukturentwicklung. Die positive Leistungsentwicklung von 2016 bis 2018 liegt deutlich oberhalb des demografischen Wachstums, so wurden Stellen aufgebaut. Vier neue Chefärzte komplettieren die Gesundheitsversorgung in Heidenheim.

Für 2019 sind der Ausbau der Kardiologie und der Urologie, eine leistungsorientierte Personalplanung, die Reorganisation der ZNA sowie die bauliche Zielplanung priorisiert. Im Bauabschnitt II wird derzeit das sogenannte Haus „K“ errichtet, welches 2020 fertiggestellt sein soll und in dem dann alle OP-Räume, die Radiologie, das Diagnostikzentrum, drei Pflegestationen sowie die Apotheke untergebracht sind. Dabei gibt es nur noch Ein- und Zweibettzimmer. Sämtliche bisher papiergestützte Prozesse werden künftig elektronisch abgewickelt.

Bauabschnitt III umfasst den östlichen Bereich um den Haupteingang. Neben Betten sollen hier ab 2024/2025 die Endoskopie und die Sonographie untergebracht werden. Die ärztliche Notfallpraxis wird mit der ZNA zusammengeführt. Verstärkt werden soll auch die „Integrative Medizin“.

Ziel für 2025 ist ein Gesundheits-Campus, in dem das Klinikum den Mittelpunkt bildet, der aber auch ein Vitalcenter mit einer ambulanten Rehabilitation, eine Pflegestation, ein Medizinisches Versorgungszentrum mit einem Facharztzentrum sowie einer stationären Reha-Einrichtung umfasst.

Lavendel äußerte sich auch deutlich zu den Risiken, die für alle Kliniken durch das Finanzierungssystem des deutschen Gesundheitswesens zur Reduzierung von Klinikbetten bzw. Kliniken entstehen werden. sga