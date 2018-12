Heidenheim Volkshochschule von Integrationskursen abhängig?

Heidenheim / Silja Kummer

Einige Stadträte äußerten Bedenken zur Wirtschaftlichkeit der Heidenheimer VHS, weil trotz steigender Einnahmen der Zuschussbedarf gestiegen ist.

Zum Sorgenkind erklärt wurde die städtische Volkshochschule (VHS) von einigen Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses für Kultur, Soziales, Schulen und Sport, nachdem deren Leiter Joachim Oelkuch dem Gremium den Tätigkeitsbericht für 2017 vorgelegt hatte. Drei Punkte rückten dabei besonders in den Fokus: Der Zuschuss pro Teilnehmer ist von 31,71 Euro im Jahr 2016 auf 43,74 Euro angestiegen. „Das ist ein signifikanter Anstieg, ich habe sehr große Bedenken“, sagte Stadtrat Dr. Stephan Bauer (CDU). Dabei lohnt es sich, die Zahlen etwas genauer zu betrachten: Der Zuschuss der Stadt lag für 2017 bei 389 248 Euro. Im Jahr 2013 war er fast genauso hoch, sank aber seither kontinuierlich ab bis auf 271 922 Euro im Jahr 2016. Gleichzeitig haben sich die Einnahmen seit 2013 fast verdoppelt: Sie stiegen von 508 819 Euro auf 1,1 Millionen Euro.

Die wahre Teilnehmerzahl

Die Zahl der Teilnehmer lag in den Jahren 2013 bis 2015 zwischen 10 000 und 12 000. 2016 wurden 8576 Teilnehmer gezählt, 2017 waren es 8899. Diese Diskrepanz erklärte Oelkuch damit, dass seine Vorgängerin Elisabeth Asche beispielsweise auch Besucher von Ausstellungen als Teilnehmer mitgezählt habe. Als er die Volkshochschule 2016 übernahm, habe er die Zählung umgestellt auf Teilnehmer, die tatsächlich auch für einen Kurs bezahlt haben.

Der größte Anteil der Einnahmen wurde durch Integrationskurse erzielt, auf diese vom Landkreis bezahlten Schulungen für Flüchtlinge entfallen 66 Prozent der Teilnehmerentgelte, die insgesamt 2017 bei 831 000 Euro lagen. In diesem Punkt sah Ulrich Grath das größte Problem der VHS-Bilanz: „Es besteht ein Klumpenrisiko, weil zwei Drittel der Teilnehmerentgelte von einem Angebot kommen“, so der Freie-Wähler-Stadtrat.

Und er sprach auch gleich den dritten Problempunkt an: Die Betriebskosten sind 2017 um rund 280 000 Euro angestiegen. „Das kann doch nicht nur an der Miete für das Gebäude Am Wedelgraben liegen“, monierte Grath. Tatsächlich bezahle man für das neue Domizil, das im September 2016 bezogen wurde, 110 000 Euro Jahresmiete inklusive der Nebenkosten, erläuterte Joachim Oelkuch. Die erhöhten Betriebskosten seien begründet in gestiegenen Mietkosten für externe Räume, der Umstellung des Programmheftes von halbjährlicher Erscheinung auf ein Jahresheft und die Fahrtkostenerstattung für die Teilnehmer der Integrationskurse.

Auch die Abhängigkeit von der Nachfrage nach Integrationskursen sei ihm bewusst, sagte der VHS-Leiter. Man wolle versuchen, mit den Teilnehmern der Kurse weiterzuarbeiten und ihr Sprachniveau von B1 auf B2 anzuheben. Zudem nannte er junge Menschen als Zielgruppe, die man noch stärker erreichen wolle.

Künftig Grundbildungszentrum

Zudem habe die VHS die Zusage bekommen, künftig ein Grundbildungszentrum zu sein. Dafür gebe es auch Zuschüsse, so Oelkuch. Als Grundbildung gilt alles, was für den Erwerb von Bildungsabschlüssen notwendig ist wie beispielsweise Rechenfähigkeit, Grundfähigkeiten im IT-Bereich, Gesundheitsbildung, finanzielle Grundbildung und soziale Grundkompetenzen. Als neue Kooperationspartner hat die Volkshochschule 2017 die Duale Hochschule und den Kindertagespflegeverein gewonnen. Zudem hat sich die VHS für die Arbeitsmarktförderung zertifiziert und kann nun geförderte Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung und beruflichen Weiterbildung anbieten.

Lob gab es für die Arbeit von Staträtin Christa Miola (Grüne): „Es ist toll, was Sie auf die Beine gestellt haben“, sagte sie zu Joachim Oelkuch.

Die meisten Kurse bei den Sprachen

Fast die Hälfte aller Angebote der Heidenheimer Volkshochschule waren 2017 Sprachkurse. Damit liegt man weit über dem Landesdurchschnitt bei den Volkshochschulen. Weit unter dem Landesdurchschnitt liegt hingegen das Angebot bei den Gesundheitskursen. Hier sieht VHS-Leiter Joachim Oelkuch auch noch Nachholbedarf für seine Einrichtung.

Die Teilnehmer der VHS-Kurse sind in Heidenheim wesentlich jünger als im Landesdurchschnitt. Dies dürfte einerseits im hohen Anteil der Integrationskurse begründet sein, andererseits aber auch in den vielen Angeboten für Kinder.

Teilnehmer © Foto: Stadt Heidenheim