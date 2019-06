Am Sonntag, 7. Juni, spielen die Musiker des Unternehmens Stücke von Beethoven und Borodin.

Das Sommerkonzert des „Voithorchesters“ findet am Sonntag, 7. Juli, ab 18 Uhr statt. Gespielt wird das „Dritte Klavierkonzert in c-moll“ von Ludwig van Beethoven. Solist des Abends ist Georg Michael Grau, in der Region wohlbekannt. Grau, geboren1989 in Lauingen, erhielt seinen ersten Klavierunterricht bei Edelgard Lübke. Er begann sein Musikstudium an der Hochschule für Musik Freiburg und setzte es in Mannheim fort. Er absolvierte sein Masterstudium bei Prof. Ian Fountain an der Royal Academy of Music in London. Später studierte er bei Prof. Michael Hauber Konzertexamen in Stuttgart. Er wurde 2014 als Solist und 2015 als Kammermusiker bei den Deutschen Musikwettbewerben in Bonn und Lübeck ausgezeichnet. Konzerte im In- und Ausland führten ihn zu den BBC Proms in London, dem Klavierfestival Ruhr, sowie in die New Yorker Carnegie Hall und die Berliner Philharmonie, die Münchner Residenz, Laeiszhalle Hamburg und die Meistersingerhalle Nürnberg. Für Mitte 2019 ist die Veröffentlichung einer CD mit Liedern Richard Strauss' geplant. Grau ist Klavierlehrer an der Musikschule St. Gallen und künstlerischer Leiter des Musikfestival Schloss Brenz.

Außerdem spielt das Orchester Alexander Borodin die „Erste Symphonie in Es-Dur“. Das viersätzige Werk folgt in seinem Aufbau der europäischen Tradition. Es fliessen aber auch folkloristische Elemente und russisch-rhythmische Studien ein. Ganz erstaunlich ist die inhaltliche Vielfalt, die Borodin bietet, war er doch keineswegs nur Musiker, sondern auch Arzt und forschender Naturwissenschaftler. Für das Konzert sind Platzkarten erhältlich, Wünsche gehen an geschaeftsstelle@voith-orchester.de. Eine legere Matinee beginnt schon um 11 Uhr. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.