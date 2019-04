Der Heidenheimer Konzern hat 66 000 Quadratmeter seines Industriegebietes in der Stadt an eine Immobiliengruppe verkauft.

Seit einigen Jahren arbeitet der Mischkonzern Voith an einer Neuausrichtung seines Standorts im österreichischen St. Pölten. In der Konsequenz fielen in der Papiersparte dort zahlreiche Stellen weg oder wurden unter anderem nach Heidenheim verlagert. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich nun entschieden, rund 40 Prozent seines Industriegebietes in der Stadt an die Wiener Immobiliengruppe „Akron Group“ zu verkaufen.

In der Summe geht es um 66 000 Quadratmeter mit Hallen und Büroräumen, die zurzeit von Voith vermietet werden. „Das gehört aber definitiv nicht zu unserem Kerngeschäft“, sagt Voith-Sprecher Lars Rosumek. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

„Uns war es wichtig, dass wir weiterhin über ein zusammenhängendes Betriebsgelände verfügen“, so Rosumek. Deshalb bleiben etwa 88 000 Quadratmeter der Fläche in Voith-Besitz. Die Einnahmen aus dem Grundstückgeschäft will das Unternehmen nach eigenen Angaben in sein Wachstum investieren.

In St. Pölten sind bei Voith in den verschiedenen Sparten zurzeit etwa 400 Mitarbeiter beschäftigt.