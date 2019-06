Voith und die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) gründen Joint Ventures in China.

Voith und die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), der weltweit größte Hersteller von Schienenfahrzeugen, haben zwei Joint Ventures gegründet: CRRC Nankou mit Sitz in Peking und Voith China mit Sitz in Shanghai. Die Gemeinschaftsunternehmen sind Teil der gemeinsamen Bemühungen, eine strategische Partnerschaft zu bilden und das Geschäft im Markt für Schienenfahrzeuge sowie in verschiedenen In-dustriemärkten weiter auszubauen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit beider Joint Ventures wird auf Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung einer breiten Palette von Produkten für die Schienenfahrzeugbranche liegen. Dazu gehören Getriebe und andere Produkte für Hochgeschwindigkeitszüge, Regionalzüge sowie für U- und Stadtbahnen. Mit verschiedenen anderen Produkten, zum Beispiel Getrieben für Windenergieanlagen oder Luftkompresso-ren, werden die Gemeinschaftsunternehmen darüber hinaus auch andere Industriemärkte bedienen.

Zusammenarbeit ausbauen

Die Gründung der Joint Ventures unterstreicht den weiteren Ausbau der langfristigen Zusammenarbeit zwischen Voith und CRRC. Voith ist seit langem ein Partner für CRRC. Mit der Gründung der Joint Ventures wer-den Voith und CRRC ihr fundiertes Knowhow in der Bahnindustrie bündeln, ihre globalen Lieferketten koordinieren, Synergien bei der Erschließung neuer Marktchancen fördern und die Führungspositionen in den Märkten stärken.

Voith kann auf eine mehr als 100-jährige Erfolgsgeschichte als Anbieter von Antriebslösungen für die chinesische Bahnindustrie zurückblicken. 1965 lieferte Voith das erste Turbogetriebe an Chinas Eisenbahnen, und 1986 wurden Busse des öffentlichen Nahverkehrs von Shanghai erstmals mit Automatikgetrieben von Voith ausgestattet. In vielen U-Bahnen in China sind Produkte von Voith zu finden. Das Unternehmen ist auch ein Getriebelieferant für Chinas Hochgeschwindigkeitszüge.

Der in Shanghai und Hongkong notierte Schienenfahrzeughersteller CRRC mit mehr als 180000 Mitarbeitern ist der weltweit größte Anbieter von Bahnausrüstung, einschließlich Hochgeschwindigkeitszügen. Mit einem Jahresumsatz von 32 Milliarden US-Dollar (28 Milliarden Euro) im Jahr 2018 liegt das Unternehmen auf Rang 385 der Fortune Global 500. Laut der chinesischsprachigen Ausgabe des Fortune Magazins belegt es auf der Liste der 100 größten chinesischen Unternehmen den 40. Platz. Die Hochgeschwindigkeitszüge von CRRC werden von Chinas Bahngesellschaften genutzt, und in den vergangenen Jahren ist das Unternehmen auch in ausländische Märkte expandiert.

Ende 2018 verfügte China über ein ausgedehntes Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken mit einer Gesamtlänge von rund 29000 Kilometern. Das sind über zwei Drittel der weltweiten Gesamtlänge von Hochgeschwindigkeitsstrecken. Einschließlich der im Jahr 2018 vorgenommenen Erweiterung des Streckennetzes um mehr als 4600 Kilometer beliefen sich die Anlageinvestitionen in das Schienennetz auf 119 Milliarden US-Dollar (106 Milliarden Euro). Für 2019 plant China den Ausbau seiner Schienenprojek-te und wird erneut 120 Milliarden US-Dollar (107 Milliarden Euro) in den Schienenverkehr investieren. Hochgeschwindigkeitszüge spielen eine wichtige Rolle beim Aufbau von Verbundnetzen wie der Neuen eurasi-schen Kontinentalbrücke und dem China-Europa-Zug.