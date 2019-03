Violinkonzerte von Johann Sebastian Bach erklingen am kommenden Sonntag, 31. März ab 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche.

Aalen. Violinkonzerte von Johann Sebastian Bach erklingen am kommenden Sonntag, 31. März ab 18 Uhr in der Aalener Stadtkirche. Die Schwäbisch Gmünder Geigerin Monika Böhm spielt zusätzlich zum berühmten E-Dur-Konzert in Aalener Erstaufführung das hochvirtuose Violinkonzert in d-Moll BWV 1052, das nach dem gleichnamigen Cembalokonzert rekonstruiert wurde. Umgekehrt spielt Kirchenmusikdirektor Thomas Haller das Cembalokonzert g-Moll, das Bach aus seinem Violinkonzert a-Moll transkribiert hat. Der Eintritt ist frei. pm