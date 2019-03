2018 gab es 94,2 Millionen Euro von der Förderbank.

Die Förderbank des Bundes und der Länder, KfW, informierte den CDU-Wahlkreisabgeordneten Roderich Kiesewetter über die Förderung von Mittelstand und Privatpersonen im vergangenen Jahr in seinem Wahlkreis. Die KfW hat 2018 wegen der guten Konjunktur die Förderung deutschlandweit etwas reduziert. Im Landkreis Heidenheim stiegen die Förderzusagen jedoch von 66 Millionen Euro (2017) auf ein Volumen von 94,2 Millionen Euro an. „Im Kreis gab es eine Steigerung bei den Gründerkrediten von 7 Millionen auf 10 Millionen in 2018. Das zeigt die Innovationskraft in unserer Heimat, so Kiesewetter. Insgesamt stieg die Höhe der Fördermittel im Bereich des Mittelstands von 28 Millionen Euro in 2017 auf 42,2 Millionen erheblich an. Besonders das Energieeffizienzprogramm wurde mit 28 Millionen sehr gut angenommen.

Besonders freue ihn, dass sich im Bereich von Bauen und Wohnen für Privatpersonen einiges getan hat. Insgesamt flossen in diesen Bereich 51,7 Millionen Euro an Förderzuschüssen und Förderkrediten. Das Baukindergeld, das ja erst im September eingeführt wurde, wurde im Landkreis Heidenheim alleine im Jahr 2018 von 118 Familien abgerufen. Wie im Jahr 2017 lagen die Schwerpunkte weiter auf energieeffizientem Bauen und Sanieren (35,6 Millionen Euro) sowie auf Förderungen zum Kauf von Wohneigentum (12,7 Millionen Euro).