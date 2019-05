Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Die Grünen, Freien Wähler und die AfD sitzen auf der Gewinnerseite, während die CDU und SPD Federn lassen. Unter den 46 Kreisräten sind 18 Neue.

Das Kräfteverhältnis hat sich auch im Kreistag verschoben, wenngleich nicht so drastisch wie bei der Kommunalwahl in Heidenheim. Alle angetretenen Bürgermeister schneiden ausgesprochen gut ab. Weiterhin sind sieben Parteien im Kreistag vertreten. Das Gremium ist mit 46 Kreisräten um einen Sitz kleiner als bisher. Das liegt an den Ausgleichsmandaten. Die wichtigsten Ergebnisse und Analysen im Überblick:

Wie sehen die neuen Kräfteverhältnisse im Kreistag aus?

Die CDU bleibt mit zwölf Kreisräten stärkste Kraft, erleidet aber die größten Verluste. Sie verliert drei Sitze und hat nur noch 24,5 statt 31,7 Prozent der Stimmen hinter sich. Zweitstärkste Kraft sind voraussichtlich die Freien Wähler mit insgesamt elf Kreisräten. Die Freien Wähler sind aus taktischen Gründen in Heidenheim mit einer eigenen Liste angetreten, werden sich im Kreistag jedoch aller Voraussicht nach zu einer Fraktion zusammenschließen.

Gleichauf sind SPD und Grüne mit jeweils neun Kreisräten: Die SPD gibt zwei Sitze ab, während die Grünen zwei dazu bekommen. Die AfD verdoppelt sich auf zwei Kreisräte. ÖDP, Linke und FDP sind mit jeweils einem Kreisrat drin.

Wer sind die Stimmenkönige?

Bei der Kreistagswahl ist nicht die absolute Stimmenzahl das Maß der Dinge, sondern die Stimmen, nachdem sie ins Verhältnis der Sitzzahl der sechs Wahlbezirke gesetzt wurden. Sonst hätte Heidenheim mit den meisten Wählern und den meisten Sitzen automatisch die Nase vorn. Stimmenkönig ist demnach der Giengener Oberbürgermeister Dieter Henle – und das gleich bei seinem ersten Antritt auf der Freien-Wähler-Liste. Zweiter in dieser Gewichtung ist Nattheims Bürgermeister Norbert Bereska (CDU). An dritter Stelle folgt Dischingens Bürgermeister Alfons Jakl. Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg hat absolut die meisten Stimmen erhalten, ist in diesem Ranking vierter.

Wer ist neu im Kreistag?

18 Kreisräte des 46-köpfigen Gremiums sind neu, also rechnerisch genau jeder 2,5. Die Neuen sind bei der CDU: Martin Herrmann (Giengen/Hermaringen), Dr. Jörg Sandfort, Bernd Oberhammer (beide Gerstetten/Steinheim). Für die SPD: Andreas Stoch (Heidenheim), Gaby Streicher (Giengen/Hermaringen), Thomas Junginger (Gerstetten/Steinheim). Freie Wähler: Dieter Henle (Giengen/Hermaringen), Annette Rabausch (Herbrechtingen), Manfred Schleicher, Christa Papp und Mathias Brodbeck (Gerstetten/Steinheim). Grüne und Unabhängige: Cornelia Giemulla, Hüseyin Günes (Heidenheim), Christoph Bosch (Herbrechtingen), Kurt-Martin Hölzle (Sontheim, Niederstotzingen, Dischingen), Freie Wähler Heidenheim: Ralf Willuth. AfD: Jens Schneider. FDP: Klaus Bass.

Wer hat es nicht mehr geschafft oder ist nicht mehr angetreten?

Im Wahlkreis Heidenheim sind Holger Sanwald (CDU) und Birgit Koepsel (SPD) nicht mehr gewählt worden. In Giengen gilt das Gleiche für Ute Goppelt (SPD). In Herbrechtingen hat es für Peter Koptisch (Freie Wähler) knapp nicht gereicht und in Königsbronn/Nattheim für Ulrich Knöller. In Sontheim/Niederstotzingen/Dischingen muss Bernd Hegele sein Mandat abgeben.

Ist der Kreistag ein Parlament der Bürgermeister, Rentner und Lehrer?

Ein wenig stimmt das schon, auch wenn die Handwerker und Landwirte mit zehn Vertretern mit rund 22 Prozent den höchsten Anteil haben. Knapp 20 Prozent machen Ober- und Bürgermeister sowie Abgeordnete aus. Von den elf Kommunen im Landkreis haben sechs Bürger- und Oberbürgermeister kandidiert, alle mit großem Erfolg. Das sind Bernhard Ilg (Heidenheim), Jürgen Mailänder (Hermaringen), Norbert Bereska (Nattheim), Alfons Jakl (Dischingen), Dieter Henle (Giengen) und Matthias Kraut (Sontheim). Rentner und Pensionäre haben einen Anteil von rund elf Prozent.

Wie haben sich die Abgeordneten geschlagen, die für den Kreistag kandidiert haben?

Mit Andreas Stoch, Martin Grath und Margit Stumpp sind auch drei Abgeordnete vertreten. Ganz gegen den allgemeinen Trend lag dabei der SPD-Mann Stoch in der Wählergunst deutlich vor den beiden Grünen, wenngleich alle drei nicht an OB Ilg heranreichen.

Wie hoch ist der Frauenanteil?

Frauen sind im Kreistag weiterhin unterrepräsentiert. Es sind nach wie vor sechs Frauen vertreten, wenn auch die Personen gewechselt haben. Der Anteil liegt bei 13 Prozent.

Wie ist die Altersstruktur?

Das Gremium bleibt mit 56,5 Jahren relativ alt. 36 der 46 Kreisräte sind 50 Jahre und älter. Davon sind sieben älter als 65. Die zwei jüngsten Kreisräte sind zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung?

Die Wahlbeteiligung ist gestiegen, wenn sie auch mit 52 Prozent unter der bei der Europawahl lag. Vor fünf Jahren hatte sie mit 43,8 Prozent einen Tiefstand erreicht.

Wie könnten die Mehrheiten bei Abstimmungen aussehen?

Das sogenannte bürgerliche Lager aus CDU und Freien Wählern hat die absolute Mehrheit verloren. Mit 23 Mandaten halten sie exakt die Hälfte der Sitze. Somit könnten die kleinen Parteien bei strittigen Entscheidungen das Zünglein an der Wage werden.

Wie kommentiert Oberbürgermeister Bernhard Ilg die Wahl, der mit mehr als 13 300 Stimmen absolut gesehen die höchste Stimmenzahl auf sich vereint?

„Ich bin mit meinem Abschneiden zufrieden“, sagt Ilg auch vor dem Hintergrund, dass er sich in den 20 Jahren, die er im Kreistag vertreten ist, nicht nur Freunde gemacht habe. „Deshalb sehe ich das Ergebnis als eine Form der Anerkennung.“ Das neue Kräfteverhältnis macht ihm keine Sorgen: „Ich erinnere mich an wenige Abstimmungen, wo allein die CDU und die Freien Wähler ein Lager gebildet haben. Meine Politik ist die der großen Mehrheiten.“ Das Wahlergebnis sei größtenteils kalkulierbar gewesen. Gewundert habe er sich, dass die Grünen-Politiker Grath und Stumpp nicht noch mehr vom grünen Trend profitiert hätten.

Wann tritt das neue Gremium zusammen?

Das endgültige Ergebnis steht erst am 17. Juni fest, wenn der Kreiswahlausschuss über die strittigen Stimmzettel entschieden hat. Für den 15. Juli ist die konstituierende Sitzung des Kreistags terminiert.

