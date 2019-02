Heidenheim Versiegelte Flächen sollen besser genutzt werden

Heidenheim / Sandra Gallbronner

Mieten, wohnen, kaufen: Die Landtagsabgeordnete Susanne Bay plädiert für Geschossbau, Aufstockung und Überbauung.

Über einen „noch“ relativ entspannten Wohnungsmarkt verfüge der Landkreis Heidenheim einer Studie zufolge, sagte Susanne Bay, Sprecherin für Bauen und Wohnen der Grünen-Landtagsfraktion, bei einem Vortrag im Talhof über die Zukunft des Wohnens. Dennoch werde auch hier Wohnraum knapp, fügte der Heidenheimer Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Grath an. Das Ziel der Grünen: weniger Flächen versiegeln. Stattdessen sollten die Flächen, die bereits bestehen, effizienter genutzt werden, so Bay, die einige Vorschläge darlegte.

Leerstand entgegenwirken

„Geschosswohnungsbau ist das Gebot der Stunde“, sagte Bay. Auf diese Art und Weise könnten etwa die 4000 barrierefreien Wohnungen, die in Heidenheim in Zukunft gefragt seien, entstehen. Auch die Aufstockungen von Häusern und die Überbauung von Parkplätzen spiele eine wichtige Rolle. Das könne beispielsweise der Parkplatz eines Freibades sein, so Bay: „Über Ständerbau könnten darüber kleine Wohnungen entstehen.“ Um Kommunen hierbei zu unterstützen, stelle das Land Zuschüsse für einen Flächenmanager.

Der Kreis Heidenheim habe eine relativ hohe Leerstandsquote, so die Politikerin weiter. Der Grund: Viele Eigentümer wollten nicht vermieten oder der Wohnraum sei renovierungsbedürftig. Unterstützen sollen kommunale Wohnungsgesellschaften, die den Eigentümern die Arbeit abnehmen sollen. Ein Mitspracherecht bei der Wahl der Mieter soll ihnen dennoch eingeräumt werden.

„Nicht der größte Freund“ sei Bay von Paragraph 13b des Baugesetzbuches. Dieser lässt Bebauungspläne am Ortsrand im vereinfachten Verfahren zu. Die Grünen kritisieren, dass das Gesetz den Flächenverbrauch beschleunige.

In der anschließenden Diskussion bemängelte eine Zuhörerin: „Wir haben genügend Wohnraum in den Gemeinden. Aber der öffentliche Nahverkehr muss erweitert werden.“ Volles Verständnis zeigte Bay für diese Forderung und plädierte für „mehr Mobilität und weniger Verkehr“. Das würde auch die Parkplatznot mancherorts entschärfen können. Denn eine weitere Zuhörerin fragte sich wie beim Schlachthof-Areal, auf dem die Stadtwerke verschiedene Wohnformen und Institutionen unterbringen möchten, künftig geparkt werden solle. Tiefgaragen seien sehr teuer und aufgrund der Nähe zur Brenz nicht ohne Weiteres umzusetzen. Eine Möglichkeit sieht die Landtagsabgeordnete in der Überbauung von Parkplätzen.

Teilweise seien die Bebauungspläne sehr veraltet, beklagte ein Zuhörer und fragte, ob die Gemeinden keine Überarbeitungspflicht hätten. „Das diskutieren wir gerade“, antwortete Bay. Allerdings wolle man den Kommunen Anreize geben und keine Pflicht einführen.

Zuletzt verwies Bay auf ein Modell für bezahlbaren Wohnraum, das in Baden-Württemberg bereits getestet wird: „Menschen zahlen für gleiche Wohnungen unterschiedliche hohe Mieten.“ So solle jeder Mieter 30 Prozent seines Einkommens bezahlen. „Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis“, so Bay.