Im Heidenheimer Gemeinderat wurde über das Interkommunale Gewerbegebiet mit Königsbronn und Oberkochen diskutiert. Ein Kommentar von Andreas Uitz.

Ja, Natur ist wichtig. Immer und überall, denn ohne die Natur könnte der Mensch nicht überleben. Deshalb ist es auch wichtig, sie zu schützen.

Wichtig ist aber auch der Mensch. Der braucht die Natur, aber er braucht auch ein Dach über dem Kopf, er braucht Gesellschaft und braucht Nahrungsmittel und er braucht Arbeit. Zumindest in den Industrieländern kann der Mensch also nur dort überleben, wo er Arbeit findet.

Die Diskussion im Heidenheimer Gemeinderat darüber, ob auf einer 16 Hektar großen Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, ein Gewerbegebiet entstehen soll oder nicht, war – in erster Linie vonseiten der Grünen – nicht gerade von schlagenden Argumenten geprägt, sondern wurde lediglich aus dem Bauch heraus geführt. Wenn Ideologie und die bevorstehende Kommunalwahl den Blick auf die Realität und die Zukunft verbauen, wird Kommunalpolitik effekthascherisch und beifallheischend. Wer allen Ernstes fordert, dass Zeiss bei der Erweiterung seines Werks auf die Innenentwicklung setzen sollte, also innerhalb bereits bebauter Gebiete neu bauen sollte, der disqualifiziert sich selbst in der Debatte.

Wer fordert, dass sich die Stadt Heidenheim aus dem ganzen Projekt zurückziehen und die Sache Königsbronn und Oberkochen überlassen soll, hat nicht verstanden, dass sich die Welt heute nicht nur im Radius von 50 Metern um den eigenen Kirchturm abspielt. Die Menschen, die bei Zeiss arbeiten, wohnen und leben auch in Heidenheim, und schon von daher muss die Stadt ein Interesse daran haben, dazu beizutragen, dass Zeiss Zukunft in der Region hat.

Ja, es wird Probleme geben, wenn das Werk gebaut wird. Die jetzigen werden sich noch verschärfen. Die B 19 durchs Brenztal ist schon heute zu vielen Zeiten überlastet. Werden durch das neue Werk neue Arbeitsplätze geschaffen – die Rede ist von mehr als 1000 – dann müssen diese Menschen auch zur Arbeit kommen können. Und sie müssen Wohnraum finden.

Über diese und andere Probleme müssen sich die Verantwortlichen in der Politik und bei Zeiss Gedanken machen und Lösungen finden – bevor mit dem Bau begonnen wird. Dass diese Themen ernst genommen werden, machte Oberbürgermeister Bernhard Ilg in der Debatte deutlich. Daran, ob sie es schaffen, diese Herausforderungen zu lösen, werden sich Unternehmen und Politik messen lassen müssen. Ideologien helfen dabei nicht.